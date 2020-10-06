Экс-главу Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ), сообщает АКИpress.

Освободить Атамбаева требовали протестующие в Бишкеке — в ночь на 6 октября они сломали ворота в здание Госкомитета, зашли на его территорию и начали переговоры с начальством.

Агентство «Sputnik — Кыргызстан» опубликовало видео, на котором митингующие выводят экс-президента из СИЗО.

Атамбаев был арестован в августа 2019 года.

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