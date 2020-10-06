Протестующие в Бишкеке назначили нового мэра

Фото: Жоошбек Коеналиев / Facebook

Протестующие, ворвавшиеся в здание мэрии, провозгласили мэром Бишкека кандидата в депутаты парламента Киргизии от партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. Об этом сообщает агентство АКИpress.

К новому мэру уже выстроилась очередь из посетителей. При этом официальный глава города Азиз Суракматов еще не написал заявление об отставке. Где именно он сейчас находится, неизвестно. По данным издания, Суракматов сообщил, что сейчас работает удаленно.

Коеналиев заявил, что на этот пост был выдвинут народом Киргизии. Однако добавил, что сейчас действующая власть попытается заменить его на своего кандидата.

Утром 6 октября протестующие захватили здание мэрии Бишкека. При этом сотрудники городской администрации рассказали, что в мэрию их пропускают по удостоверениям и они работают в штатном режиме. До этого митингующие прорвались на территорию Белого дома, где находится администрация президента и парламент. Позднее там начался пожар.