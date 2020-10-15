Президент Киргизии объявил о решении уйти в отставку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 14 окт, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 14 окт, 13:29
ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам «Мир» на кассах магазинов Пресс-релиз, 11:45 Президент Киргизии назначил нового секретаря Совета Безопасности Политика, 11:44 Спикер парламента Кипра ушел в отставку из-за «золотых паспортов» Политика, 11:44 Куда, если не на Кипр: что происходит на зарубежных рынках недвижимости Недвижимость, 11:36 Петербург стал первым среди регионов по числу сделок с льготной ипотекой Недвижимость, 11:32 Три способа сэкономить на покупке жилья в новостройке в 2020 году Партнерский материал, 11:26 Контрафакт как вирус: почему растет теневой сектор экономики Партнерский материал, 11:25 Ketchum: как построить деловую коммуникацию с руководителями-миллениалами Pro, 11:23 На «Ростов-Арене» снизили квоту болельщиков на матчах чемпионата России Спорт, 11:19 В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве школьницы мужчину Общество, 11:16 Тихонов подтвердил возможность назначения на пост тренера «Астаны» Спорт, 11:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 октября Общество, 11:09 Президент Киргизии объявил о решении уйти в отставку Политика, 11:05 В топ-20 крупнейших компаний России появился первый за шесть лет новичок Бизнес, 11:00
Протесты в Киргизии ,  
0 

Президент Киргизии объявил о решении уйти в отставку

«Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — сказал Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что решил уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте главы государства.

Video

«Дорогие соотечественники! Я не держусь за власть. Для меня мир нашей страны, целостность нашего народа, единство нашего общества превыше всего. <...> Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — говорится в обращении президента.

По его словам, несмотря на то что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) утвердил новый состав правительства, а премьер-министром был утвержден Садыр Жапаров, «агрессия продолжается».

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Когда две стороны сталкиваются, проливается кровь. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции», — заявил президент.

Он призвал обе стороны не прибегать к провокациям, а «Джапарова и других политиков мирным путем разогнать своих сторонников».

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»
Автор
Виктория Полякова
Киргизия Сооронбай Жээнбеков отставка президента
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter