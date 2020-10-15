Президент Киргизии объявил о решении уйти в отставку

«Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — сказал Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что решил уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте главы государства.

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«Дорогие соотечественники! Я не держусь за власть. Для меня мир нашей страны, целостность нашего народа, единство нашего общества превыше всего. <...> Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан. Поэтому я решил уйти в отставку», — говорится в обращении президента.

По его словам, несмотря на то что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) утвердил новый состав правительства, а премьер-министром был утвержден Садыр Жапаров, «агрессия продолжается».

«Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Когда две стороны сталкиваются, проливается кровь. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции», — заявил президент.