Протесты в Киргизии , 06 окт, 19:39
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Какие предприятия Киргизии объявили о приостановке работы. Главное
Нападениям мародеров подверглись офисы и производственные площадки нескольких компаний, Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу и усилить меры безопасности
Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
Массовые протесты, которые начались в Киргизии 5 октября после подведения предварительных итогов парламентских выборов, привели к приостановке работы многих предприятий и учреждений. 6 октября Нацбанк Киргизии рекомендовал всем коммерческим банкам и финансово-кредитным организациям страны временно закрыть офисы и усилить меры безопасности.
- После этого президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил, что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили аппараты. Необходимость такой меры Абдраев объяснил тем, что во время протестов в 2005-м и 2010-м годах банкоматы часто взламывали.
- Нападениям уже подверглись офисы и производственные мощности ряда компаний. Например, золотодобывающая компания «Альянс Алтын» сообщила о несанкционированном проникновении неизвестных лиц на ее месторождение «Джеруй». По данным компании, все работы на участке приостановлены до стабилизации обстановки, портал 24.kg сообщает, что напавшие разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики.
- «Джеруй» — второе по величине месторождение золота в Киргизии. Лицензия на его разработку обошлась структурам Мусы Бажаева в $100 млн. В проект уже вложено более $380 млн. Из-за беспорядков прервана пусконаладка обогатительного предприятия (готовность Таласского золоторудного комбината на конец сентября составляла 97%, сообщил источник в группе «Альянс»).
- СМИ сообщают и о нападениях на другие объекты золотодобывающей отрасли — месторождения Джамгыр и Терексай и завод ОАО «Кыргызалтын» в городе Кара-Балта. Нападению подвергся и офис «Кыргызалтына» в Бишкеке, однако пресс-служба компании сообщила, что рейдеров удалось вытеснить из здания.