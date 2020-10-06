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Какие предприятия Киргизии объявили о приостановке работы. Главное

Нападениям мародеров подверглись офисы и производственные площадки нескольких компаний, Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу и усилить меры безопасности
Протесты после парламентских выборов в Бишкеке
Протесты после парламентских выборов в Бишкеке (Фото: Владимир Воронин / AP)

Массовые протесты, которые начались в Киргизии 5 октября после подведения предварительных итогов парламентских выборов, привели к приостановке работы многих предприятий и учреждений. 6 октября Нацбанк Киргизии рекомендовал всем коммерческим банкам и финансово-кредитным организациям страны временно закрыть офисы и усилить меры безопасности.

  • После этого президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил, что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили аппараты. Необходимость такой меры Абдраев объяснил тем, что во время протестов в 2005-м и 2010-м годах банкоматы часто взламывали.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
Политика
Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

  • Нападениям уже подверглись офисы и производственные мощности ряда компаний. Например, золотодобывающая компания «Альянс Алтын» сообщила о несанкционированном проникновении неизвестных лиц на ее месторождение «Джеруй». По данным компании, все работы на участке приостановлены до стабилизации обстановки, портал 24.kg сообщает, что напавшие разграбили склад и подожгли здание золотоизвлекательной фабрики.
  • «Джеруй» — второе по величине месторождение золота в Киргизии. Лицензия на его разработку обошлась структурам Мусы Бажаева в $100 млн. В проект уже вложено более $380 млн. Из-за беспорядков прервана пусконаладка обогатительного предприятия (готовность Таласского золоторудного комбината на конец сентября составляла 97%, сообщил источник в группе «Альянс»).
  • СМИ сообщают и о нападениях на другие объекты золотодобывающей отрасли — месторождения Джамгыр и Терексай и завод ОАО «Кыргызалтын» в городе Кара-Балта. Нападению подвергся и офис «Кыргызалтына» в Бишкеке, однако пресс-служба компании сообщила, что рейдеров удалось вытеснить из здания.

Захват парламента и отмена итогов выборов в Кигризии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Одновременно компания KAZ Minerals сообщила о приостановке работ на месторождении Бозымчак. В 2019 году на Бозымчаке (принадлежит Kaz Minerals) было добыто 1 081 тыс. тонн руды и произведено 7,3 тыс. тонн меди и 41 тыс. унций золота. Добыча на этом руднике ведется открытым способом, здесь ежегодно добывается до одного миллиона тонн руды.
  • В Нарынской области приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече, разработку которого ведет госпредприятие «Кыргызкомур». Портал Kabar сообщает, что филиал «Кыргызкомура» в Жумгальском районе Нарынской области был захвачен толпой неизвестных примерно в количестве 100 человек. В компании сообщили, что нападавшие похитили выручку от продажи угля, а захват запасов сырья может негативно отразиться на предстоящем отопительном сезоне.
Авторы
Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Киргизия политический кризис погромы
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