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Отравление Навального ,  
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Сенатор в США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Свернуть строительство газопровода также призвала немецкая партия «Союз 90 / Зеленые». Меркель на прошлой неделе призвала не связывать отравление Навального с судьбой проекта
Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP
Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

Cенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Так он отреагировал на заявление правительства Германии о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок».

«Остановите трубопровод «Северный поток-2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter.

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С требованием свернуть строительство газопровода к правительству ФРГ также обратилась немецкая партия «Союз 90 / Зеленые». Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала отравление Навального «покушением на убийство структурами Кремля» и заявила, что Берлин не может заниматься «Северным потоком-2» совместно с Москвой.

При этом ранее представитель правительства страны Ульрике Деммер призвала не увязывать отравление Навального с газопроводом. Она заявила, что речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют представители России и Германии, и напомнила о словах канцлера Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе выразила похожую точку зрения.

«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального
Политика
Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Днем 2 сентября правительство ФРГ обнародовало результаты токсикологического теста с использованием биоматериалов Навального, который провела специальная лаборатория Бундесвера. Специалисты пришли к выводу, что в организме политика есть следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». После этого в правящем блоке ХДС/ХСС не исключили, что Берлин введет против Москвы новые санкции.

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Опрошенные РБК эксперты считают, что ограничительные меры более вероятны со стороны ЕС, а не Вашингтона. Исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас заявил, что не ждет от Берлина конкретных санкций в отношении проекта газопровода. Он напомнил, что ограничительные меры США против немецких и европейских подрядчиков газопровода уже и так разворачиваются, они встроены в проект оборонного бюджета на будущий финансовый год, а сроки их возможного принятия зависят от других факторов.

Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального
Экономика
Фото: Павел Головкин / AP

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет, на борту которого находился политик, экстренно сел в Омске. Навальный впал в кому, 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи ранее говорили, что выявили признаки отравления политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Медики, которые лечили Навального в Омске, в свою очередь отмечали, что эта версия рассматривалась одной из первых, но не подтвердилась.

В Кремле заявили, что у Навального еще в России взяли комплекс анализов, и врачи не нашли в его организме следов отравляющих веществ. Там сообщили также, что не получали информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок». Российский МИД ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры по поводу этой ситуации.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Алексей Навальный, отравление, Северный поток-2
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