Сенатор в США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального
Cенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Так он отреагировал на заявление правительства Германии о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок».
«Остановите трубопровод «Северный поток-2», чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter.
С требованием свернуть строительство газопровода к правительству ФРГ также обратилась немецкая партия «Союз 90 / Зеленые». Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала отравление Навального «покушением на убийство структурами Кремля» и заявила, что Берлин не может заниматься «Северным потоком-2» совместно с Москвой.
При этом ранее представитель правительства страны Ульрике Деммер призвала не увязывать отравление Навального с газопроводом. Она заявила, что речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют представители России и Германии, и напомнила о словах канцлера Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе выразила похожую точку зрения.