Сенатор в США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Днем 2 сентября правительство ФРГ обнародовало результаты токсикологического теста с использованием биоматериалов Навального, который провела специальная лаборатория Бундесвера. Специалисты пришли к выводу, что в организме политика есть следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». После этого в правящем блоке ХДС/ХСС не исключили, что Берлин введет против Москвы новые санкции.

Опрошенные РБК эксперты считают, что ограничительные меры более вероятны со стороны ЕС, а не Вашингтона. Исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас заявил, что не ждет от Берлина конкретных санкций в отношении проекта газопровода. Он напомнил, что ограничительные меры США против немецких и европейских подрядчиков газопровода уже и так разворачиваются, они встроены в проект оборонного бюджета на будущий финансовый год, а сроки их возможного принятия зависят от других факторов.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет, на борту которого находился политик, экстренно сел в Омске. Навальный впал в кому, 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи ранее говорили, что выявили признаки отравления политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не назвали. Медики, которые лечили Навального в Омске, в свою очередь отмечали, что эта версия рассматривалась одной из первых, но не подтвердилась.

В Кремле заявили, что у Навального еще в России взяли комплекс анализов, и врачи не нашли в его организме следов отравляющих веществ. Там сообщили также, что не получали информацию об отравлении политика ядом из группы «Новичок». Российский МИД ждет от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры по поводу этой ситуации.