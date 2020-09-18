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Отравление Навального ,  
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Глава ЕК заявила о потере надежды из-за России и «Северного потока — 2»

Отношение к газопроводу «Северный поток-2» раньше основывалось на экономических принципах, заявила Урсула фон дер Ляйен. Но теперь это отношение нужно менять и рассматривать газопровод как политический проект, уточнила она

Отношения Евросоюза с Россией в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» вряд ли будут улучшаться в будущем. Поэтому подход к этому проекту нужно менять, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает газета Les Echos.

«Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается», — пояснила она.

Поэтому отношение к «Северному потоку — 2», которое раньше основывалось на экономических принципах, нужно менять. «Убеждена, что это тоже в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой», — сказала глава ЕК.

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Фон дер Ляйен работала в нескольких составах правительства Германии при канцлере Ангеле Меркель. В начале сентября Меркель заявила, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на угрозы американских сенаторов. Однако после скандала с данными об отравлении Алексея Навального Меркель заявила, что судьбу «Северного потока-2» нужно решать на общеевропейском уровне.

Как узнало издание Die Zeit федеральное правительство Германии предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «Северный поток-2» в обмен на миллиардные инвестиции в строительство двух терминалов по приему сжиженного газа.

В ответ американская администрация призвала германское правительство не увязывать переговоры о диверсификации источников энергоресурсов ФРГ с судьбой «Северного потока-2». Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, «противодействие США «Северному потоку — 2» никогда не сводилось просто к продаже большего объема американского [природного] газа Германии».

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По ее словам, Соединенные Штаты выступают против проекта «Северный поток — 2», поскольку считают, что он «подорвал бы энергетическую безопасность и стабильность Европы в целом, предоставив России еще один инструмент политического принуждения европейских стран, особенно Украины». «Россия понимает, что данный проект раскалывает Европу, и обращает это в свою пользу. Этот проект помешал бы европейской энергетической диверсификации», — утверждала Ортэгус.

Она отметила, что все больше стран выступили против этого газопровода после отравления Навального. «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, это геополитический инструмент, который российское правительство будет использовать, чтобы эксплуатировать и расширять европейскую зависимость от российских поставок энергоресурсов, а также содействовать злонамеренному влиянию и стратегической коррупции во всем регионе», — считает представитель Госдепартамента США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Москве не видят рисков для остановки проекта.

Автор
Михаил Котляр
Северный поток-2 Урсула фон дер Ляйен Россия Евросоюз
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