Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ

Вил Мирзаянов (Фото: Facebook)

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

В беседе с «Дождем» Мирзаян пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября.