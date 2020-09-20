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Отравление Навального ,  
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Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным

Он назвал разработку боевого яда «преступным бизнесом» и пояснил, что посвятил всю свою последующую жизнь борьбе против применения отравляющих веществ
Вил Мирзаянов
Вил Мирзаянов (Фото: Facebook)

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

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В беседе с «Дождем» Мирзаян пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября.

«Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров», — рассказал ученый. Восстановление российского политика, как заявил Мирзаян, может занять до года.

По его мнению, ситуация с невозможностью написать слова на доске, которую описывал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам — молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

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Ранее 19 сентября Навальный в Instagram рассказал о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи сделали из него «технически живого человека», однако он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

«Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?» — написал он.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, где приземлился самолет, на котором оппозиционер летел из Томска в Москву. Его погрузили в искусственную кому, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок» и допустили, что в этом может быть замешана Россия. В Кремле связь с отравлением политика отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава СВР Сергей Нарышкин заявляли, что результаты комплексного анализа, сделанного Навальному в Омске перед отлетом в ФРГ, не показали наличие в его организме каких-либо ядов.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный отравление яд
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