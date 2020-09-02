Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления

Иван Кивелиди, 1995 год

Предправления «Росбизнесбанка» и основатель «Круглого стола бизнеса России» Иван Кивелиди был убит при помощи неизвестного вещества, которым обработали телефонную трубку в его офисе. 1 августа 1995 года банкиру стало плохо на рабочем месте, спустя три дня он умер в больнице, не приходя в сознание. Вскоре умерла и его помощница Зара Исмаилова.

Тюремный срок за это убийство отсидел бизнесмен Владимир Хуцишвили, он виделся с Кивелиди перед появлением симптомов, во время следствия и суда отрицал свою причастность к преступлению.

В 2018 году «Новая газета» написала о том, что в убийстве Кивелиди было задействовано вещество системы «Новичок». Сын Кивелиди тогда же заявлял «Медиазоне», что не помнит случаев упоминания вещества за время следствия