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Отравление Навального ,  
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Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления

Немецкие эксперты пришли к выводу, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать. Оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву, перед этим в аэропорту он пил чай. «Новичком», как считается, был отравлен осужденный за госизимену, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Другие случаи известных возможных отравлений — в обзоре РБК
Иван Кивелиди, 1995 год
Фото: Владимир Додонов / «Коммерсантъ»
Фото: Владимир Додонов / «Коммерсантъ»

Предправления «Росбизнесбанка» и основатель «Круглого стола бизнеса России» Иван Кивелиди был убит при помощи неизвестного вещества, которым обработали телефонную трубку в его офисе. 1 августа 1995 года банкиру стало плохо на рабочем месте, спустя три дня он умер в больнице, не приходя в сознание. Вскоре умерла и его помощница Зара Исмаилова.

Тюремный срок за это убийство отсидел бизнесмен Владимир Хуцишвили, он виделся с Кивелиди перед появлением симптомов, во время следствия и суда отрицал свою причастность к преступлению.

В 2018 году «Новая газета» написала о том, что в убийстве Кивелиди было задействовано вещество системы «Новичок». Сын Кивелиди тогда же заявлял «Медиазоне», что не помнит случаев упоминания вещества за время следствия

Юрий Щекочихин, 2003 год
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Журналист, депутат Госдумы от «Яблока» Юрий Щекочихин умер в Москве 3 июля 2003 года после быстротечной болезни. Коллеги по «Новой газете» практически сразу высказали предположение, что он мог быть отравлен. По словам заместителя главного редактора издания Сергея Соколова, за две недели он превратился «в глубокого старика» (ему было 53 года). Незадолго до гибели Щекочихин занимался расследованиями, в том числе о силовиках. Уголовное дело о его смерти несколько раз закрывали и возобновляли. В 2013 году СК исключил насильственную смерть и назвал причиной гибели Щекочихина аллергическую болезнь

Анна Политковская, 2004 год
Фото: Юрий Машков / ТАСС
Фото: Юрий Машков / ТАСС

Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской стало плохо 2 сентября 2004 года на борту самолета из Москвы в Ростов-на-Дону. Она направлялась в Беслан, где террористы захватили школу. По воспоминаниям главного редактора издания Дмитрия Муратова, в салоне она взяла у стюардессы чай и влажную салфетку. В Ростове в тяжелом состоянии ее госпитализировали в инфекционную больницу. Дальнейшее лечение проходило в американской клинике, врачи которой обнаружили в организме Политковской неизвестный токсин. По словам Муратова, этот токсин серьезно подорвал ее здоровье.

Анна Политковская пережила этот эпизод, а через два года была застрелена в лифте собственного дома. Заказчик преступления не найден.

Александр Литвиненко, 2006 год
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году от отравления полонием. С 2000 года он проживал в этой стране и неоднократно выдвигал обвинения против российских силовых структур. Накануне появления симптомов Литвиненко встречался за чаем с бывшим сотрудником ФСБ, ныне депутатом Госдумы Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Именно их Высокий суд Лондона назвал возможными исполнителями убийства. Российское следствие не согласилось с этими выводами

Емельян Гебрев, 2015 год
Фото: Веселин Боришев
Фото: Веселин Боришев

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в Софии в апреле 2015 года. По сообщениям СМИ, к ним было применено вещество группы «Новичок». В 2019 году The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили о возможной причастности восьми сотрудников российской разведки. Гебрев, переживший после произошедшего кому, связал это со своим бизнесом по экспорту оружия.

Сергей Скрипаль, 2018 год
Фото: Юрий Сенаторов / «Коммерсантъ»
Фото: Юрий Сенаторов / «Коммерсантъ»

В марте 2018 года в британском Солсбери госпитализировали в бессознательном состоянии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию (Скрипаль в 2006 году был осужден в России за работу на британскую разведку, а в 2010 году его помиловали и выслали в Великобританию в рамках обмена шпионами. — РБК). Спустя несколько месяцев и Сергей и Юлия выписались из больницы. Британские власти объявили, что при отравлении Скрипалей был использован «Новичок» и пришли к выводу, что «с большой долей вероятности» к произошедшему причастна Москва.

Летом 2020 года СМИ сообщили, что Сергей и Юлия переехали в Новую Зеландию

Петр Верзилов, 2018 год
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Участник Pussy Riot Петр Верзилов был госпитализирован с симптомами отравления 11 сентября 2018 года, в сознание он пришел спустя несколько дней. Его вывезли на лечение в Германию. Там медики предположили, что причиной состояния стало вещество, влияющее на нервную систему.  Верзилов говорил, что к отравлению могут быть причастны российские спецслужбы. Врачи не выявили конкретное вещество

Алексей Навальный, 2020
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа в самолете из Томска в Москву. До рейса он пил чай в кофейне в аэропорту. Борт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации, он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», в ФРГ проведи токсикологические исследования. 2 сентября пресс-служба правительства Германии объявила, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала отравление политика попыткой заставить его замолчать. Омские врачи не обнаружили у Навального следов яда.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, отравление, Алексей Навальный, Ангела Меркель, Сергей Скрипаль
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