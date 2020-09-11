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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального

В спецслужбе считают, что об участии государства в отравлении политика свидетельствует тот факт, что применялась более новая и сильная форма яда «Новичок»
Бруно Каль
Бруно Каль (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Токсин, который был применен для отравления российского политика Алексея Навального, был сильнее известных ранее форм яда «Новичок». Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание ссылается на заявление, сделанное директором Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калем в ходе секретного совещания. Каль заявил, что вещество, обнаруженное в организме Навального, является новой более тяжелой формой развития «Новичка», пишет Der Spiegel.

«Чем сложнее и новее химический состав яда, тем больше вероятность, что он может быть получен только при участии государства», — говорится в публикации.

Согласно информации Der Spiegel, делегация ОЗХО посетила клинику «Шарите» в Берлине на выходных и получила образцы крови и мочи политика.

Прокуратура Берлина получила запрос от России по ситуации с Навальным
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Фото: Michele Tantussi / Reuters

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске после экстренного приземления в тяжелом состоянии, а спустя два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом из той же группы, что и яд «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в инциденте есть признаки участия российского государства. Немецкие политики требовали ввести санкции против России, если она в ближайшее время не займется расследованием инцидента с Навальным.

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В Кремле обвинения ФРГ отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что до отбытия Навального в Берлин омские медики не нашли в его организме следов каких-либо ядов.

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
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Василий Небензя

Москва запросила у Берлина результаты анализов Навального, на основании которых эксперты бундесвера сделали выводы об отравлении. В ФРГ заявили, что все сведения передали в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако российское постпредство при ОЗХО опровергло эту информацию.

После этого постпред России в ООН Василий Небензя сообщил, что, пока не будет данных из Германии, у Москвы нет причин для начала расследования. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал действия Берлина нелепыми и выразил надежду на скорейшую передачу информации по Навальному.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Алексей Навальный, Германия, отравление
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