Лавров пригрозил ЕС зеркальным ответом на санкции по «делу Навального»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 77,28 (-0,01) Инвестиции, 13:29
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 90,71 (-0,37) Инвестиции, 13:29
Россия впервые запустила космонавтов к МКС по «сверхбыстрой схеме». Видео Технологии и медиа, 14:25 Атомная энергетика: от уранового рудника до электростанции «РБК Стиль» и «Росатом», 14:25 Журналист назвал дату приезда Мозеса в Москву перед переходом в «Спартак» Спорт, 14:22 В Кремле посоветовали дождаться решения суда по делу Сафронова Общество, 14:21 Wired: рекламные технологии могут стать следующим интернет-пузырем Pro, 14:17 Россия возобновит авиасообщение с тремя странами Общество, 14:17 Эксперты нашли прибыльные технологии для борьбы за климат в Европе Стиль, 14:12 В Кремле оценили вероятность нового обращения Путина по ситуации с COVID Политика, 14:12 Лавров процитировал Семена Слепакова в ответ на вопрос о Трампе и Байдене Политика, 14:07 Выборы в США и политика Китая. За чем стоит следить держателям биткоина Крипто, 14:06 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 13:56 «Сочи» подписал контракт с хорватским футболистом Спорт, 13:54 Бизнес-объединения обратились в СК и прокуратуру из-за дела Хабарова Финансы, 13:53 Песков оценил заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС Политика, 13:45
Отравление Навального ,  
0 

Лавров пригрозил ЕС зеркальным ответом на санкции по «делу Навального»

По словам министра, решение стран Евросоюза вводить санкции против России является «признаком хорошего поведения» по отношению к США и Британии и отражает податливость влиянию Вашингтона
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия в случае введения санкций со стороны западных стран из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ответит зеркально. Об этом в интервью российским радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и «Спутник» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Немцы никаких фактов [по делу Навального] не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально», — сказал он.

По мнению Лаврова, подобные действия являются элементами дипломатической практики. «Это ответ дипломатический», — отметил министр.

ЕС призвал Лаврова к расследованию по Навальному и напомнил о санкциях
Политика
Сергей Лавров

Как заявил глава МИДа, последние решения европейских государств о высылках российских дипломатов и санкциях в отношении Москвы являются «признаком хорошего поведения по отношению к Соединенным Штатам и Великобритании». Такие решения, по его словам, отражают податливость влиянию Вашингтона, который стремится отвадить Европу от российского газа, продукции военного назначения и многого другого.

О том, что главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления Алексея Навального, стало известно днем 12 октября. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ЕС начал подготовку санкционного списка. Меры, как отметил дипломат, распространятся на тех, кто считается причастным к разработке, хранению и распространению нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Запада, был отравлен Навальный.

Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, введение этих санкций поддержали все государства — участники Евросоюза и по этому поводу ни у кого из них не возникло сомнений. В ближайшее время технические структуры ЕС изучат предложенный Германией и Францией перечень тех, кто должен быть внесен в санкционный список, и обоснования санкций, уточнил политик.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Политика
Сергей Лавров

В данном случае речь идет именно о персональных, а не экономических санкциях. Изначально Германия и Франция предлагали ЕС ввести санкции против девяти физических лиц. Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции. Утром 14 октября СМИ сообщили, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным, значительно сократив его. ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе, сообщил, что список был сокращен «примерно до пяти человек», фамилии которых будут опубликованы позднее в Официальном журнале ЕС. По словам журналиста радиостанции «Свободная Европа» Рикарда Йозвяка, который сослался на знакомый с ситуацией источник, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Позднее эту информацию подтвердили агентства DPA и AFP со ссылкой на дипломатов ЕС.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в Берлин. В конце сентября Навального выписали, сейчас он проходит курс реабилитации.

Глава дипломатии ЕС подтвердил договоренность о санкциях из-за Навального
Политика
Жозеп Боррель

В начале октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Навального отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но пока не включенным в Конвенцию о запрещении химоружия. Следы отравления Навального «Новичком» также обнаружили эксперты лабораторий Германии, Швеции и Финляндии. Россия отвергала обвинения в причастности к отравлению оппозиционера. В Москве указывали, что российские врачи во время исследования его анализов не обнаружили яд, а также отмечали, что с «Новичком» работали специалисты во многих странах Запада.

Автор
Михаил Юшков
Сергей Лавров санкции Алексей Навальный отравление
Материалы по теме
Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в больницу Омска
Политика
Участвовавший в лечении Навального омский врач уволился
Общество
Кремль не счел поводом для реакции публикацию о санкциях из-за Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter