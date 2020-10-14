Лавров пригрозил ЕС зеркальным ответом на санкции по «делу Навального»

О том, что главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления Алексея Навального, стало известно днем 12 октября. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ЕС начал подготовку санкционного списка. Меры, как отметил дипломат, распространятся на тех, кто считается причастным к разработке, хранению и распространению нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Запада, был отравлен Навальный.

Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, введение этих санкций поддержали все государства — участники Евросоюза и по этому поводу ни у кого из них не возникло сомнений. В ближайшее время технические структуры ЕС изучат предложенный Германией и Францией перечень тех, кто должен быть внесен в санкционный список, и обоснования санкций, уточнил политик.

В данном случае речь идет именно о персональных, а не экономических санкциях. Изначально Германия и Франция предлагали ЕС ввести санкции против девяти физических лиц. Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции. Утром 14 октября СМИ сообщили, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Навальным, значительно сократив его. ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе, сообщил, что список был сокращен «примерно до пяти человек», фамилии которых будут опубликованы позднее в Официальном журнале ЕС. По словам журналиста радиостанции «Свободная Европа» Рикарда Йозвяка, который сослался на знакомый с ситуацией источник, ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Позднее эту информацию подтвердили агентства DPA и AFP со ссылкой на дипломатов ЕС.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в Берлин. В конце сентября Навального выписали, сейчас он проходит курс реабилитации.

В начале октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Навального отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но пока не включенным в Конвенцию о запрещении химоружия. Следы отравления Навального «Новичком» также обнаружили эксперты лабораторий Германии, Швеции и Финляндии. Россия отвергала обвинения в причастности к отравлению оппозиционера. В Москве указывали, что российские врачи во время исследования его анализов не обнаружили яд, а также отмечали, что с «Новичком» работали специалисты во многих странах Запада.