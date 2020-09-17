ФБК сообщил о просьбе следователя поговорить из-за отравления Навального

Вопросы следователь намерен задать Илье Пахомову и Марии Певчих. Последняя, как предполагается, вывезла бутылку со следами яда в Германию

Илья Пахомов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Следователь посетил в среду штаб-квартиру Фонда борьбы с коррупцией. Как сообщил агентству Reuters директор организации Иван Жданов, в рамках предварительного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального он рассчитывает задать вопросы двум сотрудникам ФБК: Илье Пахомову и Марии Певчих.

В комментарии РБК Жданов уточнил, что двух сотрудников ФБК «вызвали на опрос, принесли повестку в ФБК». «Приехал к нам офицер транспортной полиции из Томска. Повестку я передам, а дальше уж сами будут решать», — сказал он.

По словам Жданова, Пахомов и Певчих сопровождали Навального во время поездки в Томск.

Издание «Проект» ранее сообщило о том, что именно Певчих могла вывезти из России в Германию бутылку, на которой, предположительно, были найдены следы отравляющего вещества. В управлении МВД на транспорте по Томской области 11 сентября заявили, что Певчих еще 20 августа «уклонилась от дачи показаний», а спустя два дня улетела в Германию.