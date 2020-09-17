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Отравление Навального ,  
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ФБК сообщил о просьбе следователя поговорить из-за отравления Навального

Вопросы следователь намерен задать Илье Пахомову и Марии Певчих. Последняя, как предполагается, вывезла бутылку со следами яда в Германию
Илья Пахомов
Илья Пахомов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Следователь посетил в среду штаб-квартиру Фонда борьбы с коррупцией. Как сообщил агентству Reuters директор организации Иван Жданов, в рамках предварительного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального он рассчитывает задать вопросы двум сотрудникам ФБК: Илье Пахомову и Марии Певчих.

В комментарии РБК Жданов уточнил, что двух сотрудников ФБК «вызвали на опрос, принесли повестку в ФБК». «Приехал к нам офицер транспортной полиции из Томска. Повестку я передам, а дальше уж сами будут решать», — сказал он.

По словам Жданова, Пахомов и Певчих сопровождали Навального во время поездки в Томск.

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Политика
Фото:EPA / Hayoung Jeon / ТАСС

Издание «Проект» ранее сообщило о том, что именно Певчих могла вывезти из России в Германию бутылку, на которой, предположительно, были найдены следы отравляющего вещества. В управлении МВД на транспорте по Томской области 11 сентября заявили, что Певчих еще 20 августа «уклонилась от дачи показаний», а спустя два дня улетела в Германию.

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В МВД также указали, что помимо Певчих и Пахомова Навального в поездке сопровождали Владлен Лось, Георгий Албуров, Павел Зеленский и Кира Ярмыш.

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Ранее соратники Навального сообщили о том, что бутылку, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, они нашли в номере, в котором политик жил в Томске.

В начале сентября издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на свои источники, что следы яда обнаружили на бутылке, которую сохранили родственники российского оппозиционера, после того как Навальному стало плохо в самолете, который следовал рейсом из Томска в Москву. Они и передали ее немецким врачам. Издание утверждало, что, скорее всего, Навальный не был отравлен содержимым бутылки — предположительно, он отпил из нее уже после того, как яд попал в его организм, оставив на бутылке следы отравляющего вещества.

Авторы
Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Алексей Навальный ФБК
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
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