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Отравление Навального ,  
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента выступили, в частности, за введение санкций в отношении фигурантов расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией
Фото:EPA / Hayoung Jeon / ТАСС
Фото: EPA / Hayoung Jeon / ТАСС

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

В свою очередь журналист Би-би-си Бен Тавенер сообщает, что Европарламент призвал к проведению международного расследования отравления Навального, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также представители ЕС, ООН и т.д.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — цитирует резолюцию Европарламента портал Euronews.

Депутаты Европарламента выступили, в частности, за введение санкций в отношении фигурантов расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Речь в том числе идет о заморозке активов таких лиц в Европе, а также о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2».

В сообщении пресс-службы Европарламента подчеркивается, что использованный для отравления Навального яд из группы «Новичок» не мог быть приобретен частными лицами, а потому очевидно, что за нападением на оппозиционера стояли российские власти, а само покушение было попыткой заставить Навального замолчать.

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Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть являются политическим ориентиром для правительств стран ЕС, а не юридически обязывающим документом.

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Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства Германии, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Автор
Евгений Калюков
Европарламент Алексей Навальный
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