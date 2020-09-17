Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента выступили, в частности, за введение санкций в отношении фигурантов расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией

Фото: EPA / Hayoung Jeon / ТАСС

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

В свою очередь журналист Би-би-си Бен Тавенер сообщает, что Европарламент призвал к проведению международного расследования отравления Навального, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также представители ЕС, ООН и т.д.

«Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию», — цитирует резолюцию Европарламента портал Euronews.

Депутаты Европарламента выступили, в частности, за введение санкций в отношении фигурантов расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Речь в том числе идет о заморозке активов таких лиц в Европе, а также о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2».

В сообщении пресс-службы Европарламента подчеркивается, что использованный для отравления Навального яд из группы «Новичок» не мог быть приобретен частными лицами, а потому очевидно, что за нападением на оппозиционера стояли российские власти, а само покушение было попыткой заставить Навального замолчать.