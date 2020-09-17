Отравление Навального , 17 сен, 10:11
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Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком»
Алексей Навальный
В Instagram Алексея Навального появилась видеозапись, сделанная членами его команды вскоре после отравления. В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске.
«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в посте.
https://www.instagram.com/p/CFOnffrHZ0d/?igshid=1g26zrtqvtxg2
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