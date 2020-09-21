В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
За сутки в России выявли 6,1 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:38 В Москве за сутки впервые с июня выявили более 900 случаев COVID-19 Общество, 10:37 В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом Общество, 10:34 Леброн Джеймс ответил назвавшему его «бесхребетным трусом» бойцу UFC Спорт, 10:34 Пепел истории и «Ложные признания»: куда пойти и что делать в сентябре Стиль, 10:33 Минцифры в третий раз отложило учения по устойчивости Рунета Технологии и медиа, 10:24 За сутки в Москве от коронавируса вылечились 988 человек Общество, 10:11 Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США Общество, 10:03 Бонусы — не главное: как мотивировать топ-менеджеров достигать большего Pro, 10:02 Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo Технологии и медиа, 10:00 Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России Общество, 09:56 Число сделок со вторичным жильем Москвы вернулось к докарантинному уровню Недвижимость, 09:55 ФАС России выдала второе предупреждение Booking.com Бизнес, 09:55 Российские добровольцы получили китайскую вакцину от COVID Общество, 09:50
Отравление Навального ,  
0 

В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный (Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости)

Сотрудникам основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) разрешили войти в номер, откуда к тому времени уже выехал живший там ранее политик, в связи с предположением, что тот мог отравиться чем-то из мини-бара. Об этом рассказала «РИА Новости» администратор гостиницы Xander Hotel в Томске.

«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии», — рассказала она.

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
Фотогалерея 

Ранее сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, что в номер Навального оставшиеся в Томске после отъезда политика соратники отправили после того, как стало известно о том, что тому стало плохо в самолете.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

«Нас не то чтобы суперлегко пустили, но при этом мы не прорывались через кордоны или еще что-то такое. Мы объяснили ситуацию — и попали туда», — рассказала Певчих. По ее словам, в номере с ними была администратор гостиницы. «Открыли дверь и стали снимать все, что попадает в кадр», — сообщила Певчих.

Сотрудники ФБК забрали из номера Навального пластиковые бутылки из-под воды, на одной из которых эксперты в Германии позднее нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Томской области. В отеле Xander Hotel отказались от комментариев.

Соратники Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»
Общество
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства Германии, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Алексей Навальный
Материалы по теме
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Общество
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
Общество
Песков увидел вопросы в «бутылке с «Новичком» из дела Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter