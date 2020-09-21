В томской гостинице рассказали о визите соратников Навального в его номер

Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный (Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости)

Сотрудникам основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) разрешили войти в номер, откуда к тому времени уже выехал живший там ранее политик, в связи с предположением, что тот мог отравиться чем-то из мини-бара. Об этом рассказала «РИА Новости» администратор гостиницы Xander Hotel в Томске.

«Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии», — рассказала она.

Ранее сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, что в номер Навального оставшиеся в Томске после отъезда политика соратники отправили после того, как стало известно о том, что тому стало плохо в самолете.