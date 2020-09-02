«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального
Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание RTL.
Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала инцидент с Навальным «очевидным покушением на убийство структурами Кремля».
По словам Геринг-Эккардт, отравление Навального должно иметь реальные последствия. «Здесь нужен очень четкий ответ. Например, можно сказать: «Северный поток-2» — это не тот проект, которым мы можем заниматься совместно с Россией».
РБК направил запрос в пресс-службу оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2.