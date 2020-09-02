Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
В Казани отстранили начальника отдела полиции после видео со стрельбой Общество, 21:59 Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального Экономика, 21:58 «Ак Барс» завоевал Кубок Открытия в стартовом матче КХЛ Спорт, 21:55 «Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального Политика, 21:50 В Совфеде ответили на заявление властей ФРГ об отравлении Навального Политика, 21:46 «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 21:39 Кремль допустил оказание помощи заразившемуся коронавирусом Берлускони Политика, 21:28 Теннисистка Грачева впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема» Спорт, 21:16 Разработчики «Новичка» оценили версию отравления Навального Общество, 21:11 Путин выделил землю у МКАД под строительство жилья для ФСО Недвижимость, 21:10 Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления Общество, 21:02  «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии Спорт, 20:40 Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США Политика, 20:29 В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая» Общество, 20:24
Отравление Навального ,  
0 

«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода. Ранее правительство ФРГ просило не связывать эти два вопроса
Фото: Axel Schmidt / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Getty Images

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание RTL.

Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала инцидент с Навальным «очевидным покушением на убийство структурами Кремля».

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
Фотогалерея 

По словам Геринг-Эккардт, отравление Навального должно иметь реальные последствия. «Здесь нужен очень четкий ответ. Например, можно сказать: «Северный поток-2» — это не тот проект, которым мы можем заниматься совместно с Россией».

РБК направил запрос в пресс-службу оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2.

Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»
Политика
Ангела Меркель

Ранее 2 сентября заместитель пресс-секретаря правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что отравление Навального не следует увязывать с «Северным потоком-2». «Это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы», — пояснила Деммер.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

1 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод из России «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
Фотогалерея 

Навальный был госпитализирован 20 августа, ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренного приземления в Омске политика госпитализировали в тяжелом состоянии. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». Представитель правящего блока ХДС/ХСС допустил введение новых санкций против Москвы из-за ситуации с российским политиком.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Северный поток-2, Германия, Россия, новости
Материалы по теме
Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»
Политика
Разработчики «Новичка» оценили версию отравления Навального
Общество
Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter