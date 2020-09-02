«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Лидер фракции «Зеленых» в немецком парламенте назвала отравление Навального «покушением на убийство» и призвала отказаться от строительства газопровода. Ранее правительство ФРГ просило не связывать эти два вопроса

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Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание RTL.

Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала инцидент с Навальным «очевидным покушением на убийство структурами Кремля».

По словам Геринг-Эккардт, отравление Навального должно иметь реальные последствия. «Здесь нужен очень четкий ответ. Например, можно сказать: «Северный поток-2» — это не тот проект, которым мы можем заниматься совместно с Россией».

РБК направил запрос в пресс-службу оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2.