Отравление Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции

В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Таким образом, наличие «Новичка» выявили три независимо работавшие лаборатории

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Тот факт, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», подтверждается теперь выводами экспертами лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили специалисты из Франции и Швеции, которым были предоставлены образцы биоматериалов политика.

«К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в сообщении правительства Германии.

В его сообщении также отмечается, что исследование взятых у Навального проб продолжается экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее лабораториях.

Правительство Германии заявило также, что поддерживает тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждает с ними «дальнейшие шаги». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад введет в отношении России новые санкции, та не оставит такой шаг без ответа. Действия властей Германии Лавров назвал «нелепыми», отметив, что в Москве надеются, что Берлин прекратит «отлынивать» от предоставления имеющихся у него данных широкой общественности.