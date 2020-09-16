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Отравление Навального ,  
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Песков не согласился с увязкой ЕС Nord Stream 2 с отравлением Навального

В Кремле считают газопровод коммерческим проектом, который не стоит политизировать. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с отравлением Навального, заявила, что «никакой газопровод» не изменит поведения России
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Фото:Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Странам Запада следует прекратить упоминать газопровод «Северный поток-2» в контексте каких-либо политических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Таким образом в Кремле отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей ранее, что любое разрешение ситуации с проектом «Северный поток-2» не изменит поведения Москвы на международной арене и вмешательства в выборы других стран, и напомнившей в связи с этим об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

«Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его (газопровод) в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — пояснил Песков.

Глава ЕК сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Ранее 16 сентября, выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что «никакой газопровод» не изменит стандарты поведения российских властей. Таким образом она прокомментировала ситуацию с политиком Алексеем Навальным, сравнив ее также с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

«Такую же картину мы видели ранее в Грузии и на Украине, в Сирии и Солсбери — и при вмешательстве в выборы во всем мире», — пояснила глава Еврокомиссии.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Самолет посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

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СМИ узнали о попытках ФРГ «откупиться» от санкций США по Nord Stream 2
Политика
Фото:Carsten Koall / Getty Images

2 сентября власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен веществом из той же группы, что и «Новичок». После этого в Европе вновь начали обсуждать санкции против газопровода «Северный поток-2» и возможную отмену его строительства.

Санкции против газопровода допускал МИД Германии. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказывал, что правящая в ФРГ партия ХДС хочет «наказать» Москву за отравление Навального, «отрабатывая версию своего хозяина, Соединенных Штатов». В Вашингтоне также призывали прекратить строить трубу — Белый дом считает «Северный поток-2» угрозой энергетической независимости Европы.

При этом президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддержал возможные санкции против «Северного потока-2», назвав его коммерческим проектом, судьбу которого должны решать торговые партнеры.

Немецкое издание Die Zeit 16 сентября сообщило, что еще в начале августа немецкое правительство предлагало США отказаться от ранее введенных санкций против газопровода в обмен на миллиардные инвестиции.

Автор
Михаил Котляр
Дмитрий Песков Северный поток-2 Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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