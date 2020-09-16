Песков не согласился с увязкой ЕС Nord Stream 2 с отравлением Навального

В Кремле считают газопровод коммерческим проектом, который не стоит политизировать. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с отравлением Навального, заявила, что «никакой газопровод» не изменит поведения России

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Странам Запада следует прекратить упоминать газопровод «Северный поток-2» в контексте каких-либо политических вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Таким образом в Кремле отреагировали на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей ранее, что любое разрешение ситуации с проектом «Северный поток-2» не изменит поведения Москвы на международной арене и вмешательства в выборы других стран, и напомнившей в связи с этим об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

«Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его (газопровод) в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — пояснил Песков.

Ранее 16 сентября, выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что «никакой газопровод» не изменит стандарты поведения российских властей. Таким образом она прокомментировала ситуацию с политиком Алексеем Навальным, сравнив ее также с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.