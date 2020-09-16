Глава ЕК сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Отравление политика Алексея Навального напоминает нападение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, а подобное поведение российских властей не изменится. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

«Такую же картину мы видели ранее в Грузии и на Украине, в Сирии и Солсбери — и при вмешательстве в выборы во всем мире. Этот шаблон не изменится — и ни один газопровод ничего не изменит в нем», — заявила она.

Она добавила, что Евросоюз должен быстро и четко реагировать на внутренние конфликты других государств, например, на протесты, которые были в Гонконге или Минске.

Ранее в правящем блоке ФРГ ХДС/ХСС заявили о возможности ввода санкций против России, так как новые данные не оставляют сомнений в отравлении оппозиционера Алексея Навального ядом «Новичок». Официальный представитель парламентской группы по внешней политике Юрген Хардт отметил, что Германии вместе с другими государствами Евросоюза необходимо сформулировать позицию в отношении России, которая не исключает введения ограниченных мер, в том числе против тех лиц, которые причастны к инциденту с политиком.