Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального

Оппозиционер был госпитализирован из изолятора, где он отбывает арест. Врачи поставили ему диагноз контактного дерматита. Навальный не исключал версию с отравлением

Алексей Навальный (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

По результатам исследований биологических материалов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления, заявил главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев. Об этом сообщил «Интерфакс».

По его словам, исследования проводились в головной химико-токсикологической лаборатории НИИ им. Склифосовского. «Эта лаборатория является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ», — сказал врач.

Навальный был арестован 24 июля сроком на 30 суток за призывы участвовать в несогласованном митинге. Спустя четверо суток его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционера госпитализировали из-за острой аллергической реакции, которая выразилась в сильном отеке лица и покраснении кожных покровов. По словам Ярмыш, у Навального никогда не было аллергии. Информацию об отеке на следующий день подтвердила врач-офтальмолог Анастасия Васильева, которая лечила оппозиционера в 2017 году. Она предположила, что его здоровье ухудшилось из-за воздействия неопределенных химических веществ.

На следующий день с главврачом больницы, в которой находился Навальный, поговорил московский муниципальный депутат Владимир Залищак. С его слов, главврач считает, что у Навального могла быть аллергическая реакция, возможно, на стиральный порошок.