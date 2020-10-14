NYT назвала фигурантов санкционного списка ЕС из-за отравления Навального

Александр Бортников (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Под санкции Евросоюза, которые Брюссель собирается ввести из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального, попадут директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает New York Times.

По данным газеты, в санкционный список также попадут начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и два заместителя главы Минобороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

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