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Отравление Навального ,  
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NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности сообщила газета The New York Times.

«Он [Навальный] не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело», — сказал собеседник издания.

По его словам, Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, сообщил источник NYT.

Накануне, 14 сентября, берлинская клиника «Шарите», в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».

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Фото: Maja Hitij / Getty Images

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Навальный
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