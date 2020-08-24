Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

Лечившие оппозиционера российские врачи заявили, что версия, названная немецкими коллегами, была одной из первых и проверялась в лабораториях. Подтверждения она не нашла

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Российские врачи, лечившие основателя ФБК Алексея Навального в омской больнице, с первого же дня отрабатывали версию об отравлении ингибиторами холинэстеразы, однако она не подтвердилась. Об этом заявил завотделением анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Борис Теплых, который в составе делегации московских врачей вылетал в Омск.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», — цитирует врача «РИА Новости».

Теплых уточнил, что в сообщении немецких врачей речь идет «о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было». «Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — сообщил медик.

Эту информацию подтвердил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. По его словам, ингибиторы холинэстеразы при обследовании политика в Омске обнаружены не были.