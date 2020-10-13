ЕС призвал Лаврова к расследованию по Навальному и напомнил о санкциях

Представитель ЕС в переговорах с Лавровым потребовал от России все же начать расследование отравления Алексея Навального. В этом же разговоре он напомнил главе МИД, что Евросоюз готовит санкции против россиян

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба европейской внешнеполитической службы. В числе основных тем разговора было дело об отравлении Алексея Навального и ситуация в Карабахе и Белоруссии.

Боррель проинформировал Лаврова о решении совета министров иностранных дел ЕС о начале процесса введения санкций против россиян, причастных к использованию нервно-паралитического агента «Новичок». «Верховный представитель Боррелль подчеркнул, что российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Одновременно представитель ЕС поблагодарил Москву за участие в мирном процессе по конфликту в Нагорном Карабахе. Касаясь ситуации в Белоруссии, Боррель «подтвердил единую и решительную поддержку Европейским Союзом независимости и суверенитета Белоруссии» и «подчеркнул демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства». Боррель напомнил Лаврову, что 12 октября Совет по иностранным делам ЕС начал процесс подготовки нового пакета санкций против белорусских чиновников, в том числе и против Александра Лукашенко.

Главы МИД стран ЕС 12 октября достигли соглашения по вопросу введения санкций против россиян, причастных к разработке, производству и хранению боевого отравляющего вещества «Новичок», которым, предположительно, был отравлен Навальный. Речь идет именно о персональных, а не экономических санкциях.