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Отравление Навального ,  
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ЕС призвал Лаврова к расследованию по Навальному и напомнил о санкциях

Представитель ЕС в переговорах с Лавровым потребовал от России все же начать расследование отравления Алексея Навального. В этом же разговоре он напомнил главе МИД, что Евросоюз готовит санкции против россиян
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба европейской внешнеполитической службы. В числе основных тем разговора было дело об отравлении Алексея Навального и ситуация в Карабахе и Белоруссии.

Боррель проинформировал Лаврова о решении совета министров иностранных дел ЕС о начале процесса введения санкций против россиян, причастных к использованию нервно-паралитического агента «Новичок». «Верховный представитель Боррелль подчеркнул, что российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Одновременно представитель ЕС поблагодарил Москву за участие в мирном процессе по конфликту в Нагорном Карабахе. Касаясь ситуации в Белоруссии, Боррель «подтвердил единую и решительную поддержку Европейским Союзом независимости и суверенитета Белоруссии» и «подчеркнул демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства». Боррель напомнил Лаврову, что 12 октября Совет по иностранным делам ЕС начал процесс подготовки нового пакета санкций против белорусских чиновников, в том числе и против Александра Лукашенко.

Главы МИД ЕС договорились ввести санкции из-за отравления Навального
Политика
Алексей Навальный

Главы МИД стран ЕС 12 октября достигли соглашения по вопросу введения санкций против россиян, причастных к разработке, производству и хранению боевого отравляющего вещества «Новичок», которым, предположительно, был отравлен Навальный. Речь идет именно о персональных, а не экономических санкциях.

12 октября на встрече министров в Люксембурге представители Берлина и Парижа заявили, что не получили от Москвы «убедительного объяснения» по поводу позиции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В начале октября она пришла к выводу, что оппозиционного политика отравили токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок».

Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению оппозиционера. В Москве указывали, что российские врачи во время исследования его анализов не обнаружили яд, а также отмечали, что с «Новичком» работали во многих странах Запада. Расследование обстоятельств отравления Навального в России остановилось на уровне доследственной проверки, уголовное дело так и не было заведено. В Москве это объясняют отсутствием достаточных оснований и тем, что Германия так и не представила подтверждение того, что в анализах Навального был обнаружен «Новичок».

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Автор
Георгий Тадтаев
Евросоюз Сергей Лавров санкции Алексей Навальный
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