МВД заявило о получении сигнала о бомбе в аэропорту с Навальным через ФРГ

Анонимное сообщение о минировании нескольких объектов в Омске, включая аэропорт, в день госпитализации Алексея Навального поступило с серверов в ФРГ, заявили в МВД

Аэропорт в Омске (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Сообщение о минировании аэропорта Омска, которое поступило перед срочной посадкой самолета с Алексеем Навальным 20 августа, поступило из Германии. Об этом сообщает сайт управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Почтовое сообщение с информацией о минировании нескольких объектов в Омске, в том числе аэропорта, поступило на адрес электронной почты Ленинского районного суда. В МВД утончили, что оно было анонимными, его отправили «посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты», серверы которого расположены в ФРГ.

«Проведение сотрудниками полиции данных проверок не повлияло на работу указанных учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так, в рамках мероприятий по эвакуации ОАО «Омский аэропорт» были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта», — говорится в сообщении МВД.

Следователи отрабатывают версии случившегося с учетом того, что сообщение пришло во время экстренной посадки самолета рейса Томск — Москва, на котором летел Навальный, из-за резкого ухудшения самочувствия политика.