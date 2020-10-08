МВД заявило о получении сигнала о бомбе в аэропорту с Навальным через ФРГ

Одним из первых о минировании аэропорта Омска утром 20 августа сообщил Telegram-канал Aviaincident. Кроме того, в то же утро сообщения о минировании получили еще в нескольких городах. В Самаре сообщалось о минировании судов в ряде регионов Поволжья, здания мэрии Самары и самарского международного аэропорта «Курумоч». В Новосибирской области получили сообщения о минировании судов, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры. В дежурные службы Пермского края тогда поступило сообщение об угрозе взрывов нескольких административных объектов.
Как уточнил тогда ТАСС, предыдущая волна «минирований» прошла за несколько дней до этого: тогда в Новосибирской и Омской областях «заминировали» суды, а в Красноярском крае сообщили о «минировании» аэропорта. Людей эвакуировали, однако взрывных устройств обнаружено не было.
Через несколько дней после инцидента специалист по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галина Гавриш изданию Znak.com рассказала, что сообщение о лжеминировании поступило через пять минут после того, как самолет авиакомпании S7 запросил экстренную посадку в аэропорту из-за больного пассажира.
«Первое [сообщение поступило] — в 8:25, второе — в 8:30. По каждой ситуации проводились стандартные мероприятия. Стоит отметить, что объявленная эвакуация людей, находящихся в аэровокзале, никак не повлияла на оперативные действия служб аэропорта, связанных с оказанием своевременной медицинской помощи», — рассказала она и добавила, что до этого сообщения о минировании аэропорта поступали 9 и 13 августа.
Кроме того, была опубликована запись радиоэфира омского аэропорта в день госпитализации Навального. Из нее следует, что ранее в сети появилась запись радиоэфира омского аэропорта в день ЧП с Навальным. Из записи следует, что за пять минут до снижения самолета диспетчер сообщил пилотам, что «происходит эвакуация вокзала», и просит в связи с этим не высаживать пассажиров в автобусы.
Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, политика сняли с рейса и госпитализировали в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи № 1. 22 августа Навального переправили для лечения в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкие эксперты установили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже эти выводы подтвердили в лабораториях Швейцарии и Франции. В России уголовное дело не заведено, расследование до сих пор находится на стадии доследственной проверки.