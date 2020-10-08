МВД усомнилось в провозе соратниками Навального бутылки в Омск

МВД утверждает, что, когда сотрудники ФБК летели из Новосибирска в Омск, при себе у них не было бутылок с водой. Соратники Навального ранее заявляли, что бутылки были «расфасованы в разных местах»

Номер 239 гостиницы Xander Hotel в Томске (Фото: Светлана Самсонова / РИА Новости)

В багаже соратников Алексея Навального, вывозивших из Омска предметы, на которых предположительно были следы «Новичка», не было бутылки, на которой эксперты позднее обнаружили следы этого вещества. Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому федеральному округу.

Video

О том, что соратники Алексея Навального вывезли эти бутылки из Томска в Германию, ранее рассказывала сотрудница ФБК Мария Певчих. По ее словам, бутылки забрали из номера Навального. После этого соратники Навального отправились на машине из Томска в Новосибирск, а оттуда — на самолете в Омск. Позже бутылки вывезли из Омска на борту, на котором Навального увезли в Германию.

МВД указывает, что, согласно видеозаписи из номера Навального в томской гостинице, оттуда вывезли три бутылки из-под воды, они были переданы сотруднику ФБК Георгию Албурову, который вместе с Певчих летел из Новосибирска в Омск. «В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали... При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было», — сообщили в МВД.