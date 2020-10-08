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МВД усомнилось в провозе соратниками Навального бутылки в Омск

МВД утверждает, что, когда сотрудники ФБК летели из Новосибирска в Омск, при себе у них не было бутылок с водой. Соратники Навального ранее заявляли, что бутылки были «расфасованы в разных местах»
Номер 239 гостиницы Xander Hotel в Томске
Номер 239 гостиницы Xander Hotel в Томске (Фото: Светлана Самсонова / РИА Новости)

В багаже соратников Алексея Навального, вывозивших из Омска предметы, на которых предположительно были следы «Новичка», не было бутылки, на которой эксперты позднее обнаружили следы этого вещества. Об этом говорится в сообщении МВД по Сибирскому федеральному округу.

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О том, что соратники Алексея Навального вывезли эти бутылки из Томска в Германию, ранее рассказывала сотрудница ФБК Мария Певчих. По ее словам, бутылки забрали из номера Навального. После этого соратники Навального отправились на машине из Томска в Новосибирск, а оттуда — на самолете в Омск. Позже бутылки вывезли из Омска на борту, на котором Навального увезли в Германию.

МВД указывает, что, согласно видеозаписи из номера Навального в томской гостинице, оттуда вывезли три бутылки из-под воды, они были переданы сотруднику ФБК Георгию Албурову, который вместе с Певчих летел из Новосибирска в Омск. «В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали... При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было», — сообщили в МВД.

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
Общество
Мария Певчих

Также, утверждает ведомство, в Новосибирске после прохождения предполетного досмотра Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта купила бутылку воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она и прилетела в город Омск. Из сообщения МВД не ясно, относится ли информация об отсутствии бутылки у Певчих и Албурова к багажу или ручной клади, но указывает, что данные взяты на основе снимков с камер видеонаблюдения и с «рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа».

При этом Певчих, когда рассказывала в интервью «Би-би-си» о вывозе бутылок, не говорила о том, кто и как вывез бутылки из гостиницы Томска и кто довез их до борта, который увозил Навального в Германию. На вопрос корреспондента о том, где находились бутылки из-под воды, «в ручной клади, в багаже или как?», Певчих заявила, что «оно было стратегически расфасовано в разных местах». У кого лежали эти бутылки и где, Певчих не уточняла.

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Отвезти бутылку на борту самолета, который вывозил Навального в Германию, просил представитель штаба Навального. Об этом говорил основатель фонда Cinema for Peace (который организовал перевозку) Яка Бизиль. Певчих также отмечала, что следы «Новичка» на бутылке не были основным доказательством отравления политика. «И это же вещество нашли в организме Алексея Навального три независимые друг от друга лаборатории», — говорила она.

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Впервые об этой бутылке и о следах яда на ней сообщило издание Spiegel 4 сентября. Потом о следах яда на ней написала 9 сентября газета Die Zeit. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в истории с бутылкой вопросы. «Мы не можем этого объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена — в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос — почему?» — сказал Песков.

Он также посетовал, что у следователей в России возникли проблемы, поскольку «многие улики были, к сожалению, увезены».

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, политика сняли с рейса и госпитализировали в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи № 1. Навального 22 августа переправили для лечения в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты установили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже эти выводы подтвердили в лабораториях Швейцарии и Франции. В России уголовное дело не заведено, расследование до сих пор находится на стадии доследственной проверки.

Авторы
Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
Алексей Навальный ФБК новичок
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