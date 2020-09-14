Правительство ФРГ сообщило о начале проверки ОЗХО проб Навального

Здание организации по запрещению химического оружия (OЗХО) (Фото: Peter Dejong / AP)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла анализы у российского политика Алексея Навального и начала их изучение в своих лабораториях. Об этом говорится в заявлении Федерального правительства Германии, которое его официальный представитель Штеффен Зайберт опубликовал в своем Twitter.

«ОЗХО взяла пробы у господина Навального и предприняла необходимые шаги, чтобы они были изучены в исследовательских лабораториях ОЗХО», — говорится в заявлении.

Помимо этого, правительство Германии обратилось к другим европейским партнерам — Франции и Швеции — с просьбой о проведении независимого анализа немецких выводов на основе новых проб, взятых у Навального. Как говорится в заявлении правительства ФРГ, французские и швейцарские специалисты подтвердили выводы немецких коллег по поводу отравления Навального «Новичком».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске его госпитализировали. Навальный впал в кому.