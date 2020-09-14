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Отравление Навального ,  
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Правительство ФРГ сообщило о начале проверки ОЗХО проб Навального

Здание организации по запрещению химического оружия (OЗХО)
Здание организации по запрещению химического оружия (OЗХО) (Фото: Peter Dejong / AP)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяла анализы у российского политика Алексея Навального и начала их изучение в своих лабораториях. Об этом говорится в заявлении Федерального правительства Германии, которое его официальный представитель Штеффен Зайберт опубликовал в своем Twitter.

«ОЗХО взяла пробы у господина Навального и предприняла необходимые шаги, чтобы они были изучены в исследовательских лабораториях ОЗХО», — говорится в заявлении.

Помимо этого, правительство Германии обратилось к другим европейским партнерам — Франции и Швеции — с просьбой о проведении независимого анализа немецких выводов на основе новых проб, взятых у Навального. Как говорится в заявлении правительства ФРГ, французские и швейцарские специалисты подтвердили выводы немецких коллег по поводу отравления Навального «Новичком».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске его госпитализировали. Навальный впал в кому.

22 августа политика перевезли в Германию для лечения в берлинской клинике «Шарите», а через два дня немецкие врачи заявили, что, согласно результатам анализов, Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что военная лаборатория ФРГ подтвердила наличие в его организме следов отравления ядом из группы «Новичок». По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, данные экспертов не оставляют никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда.

Официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил 9 сентября, что результаты исследований лаборатории бундесвера, по которым в биоматериалах Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок», переданы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Теги: Алексей Навальный, отравление, ОЗХО, Германия
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