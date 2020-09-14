Премьер Польши предложил ЕС и Германии отказаться от «Северного потока-2»

Матеуш Моравецкий (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз и Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток-2» после ситуации с отравлением Навального. Соответствующие заявления Моравецкий сделал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер считает, что строительство «Северного потока-2» подрывает энергетическую политику ЕС изнутри, так как трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст «российским олигархам значительные финансовые вливания».

Моравецкий отмечает, что самое опасное в реализации проекта, по его мнению, то, что Россия «под прикрытием экономического сотрудничества» приобретает влияние на поведение Германии.

Также в своем в заявлении политик перечислил резонансные преступления, среди которых убийство политика Бориса Немцова, отравление Александра Литвиненко и Скрипаля, а также ситуацию с Алексеем Навальным. Он добавил, что последнее является вызовом для всего демократического сообщества.