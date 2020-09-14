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Отравление Навального ,  
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Премьер Польши предложил ЕС и Германии отказаться от «Северного потока-2»

Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз и Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток-2» после ситуации с отравлением Навального. Соответствующие заявления Моравецкий сделал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер считает, что строительство «Северного потока-2» подрывает энергетическую политику ЕС изнутри, так как трубопровод сделает Европу зависимой от поставок российского газа и даст «российским олигархам значительные финансовые вливания».

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Экономика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Моравецкий отмечает, что самое опасное в реализации проекта, по его мнению, то, что Россия «под прикрытием экономического сотрудничества» приобретает влияние на поведение Германии.

Также в своем в заявлении политик перечислил резонансные преступления, среди которых убийство политика Бориса Немцова, отравление Александра Литвиненко и Скрипаля, а также ситуацию с Алексеем Навальным. Он добавил, что последнее является вызовом для всего демократического сообщества.

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Бизнес
Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

«Нельзя издалека грозить России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект «Северный поток-2» с группой «Газпром», — сказал Моравецкий.

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Обсуждение судьбы проекта «Северный поток-2» возобновилось, после того как правительство Германии заявило о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Прекратить строительство газопровода, в частности, предложила немецкая партия «Союз-90/Зеленые». Там назвали случившееся «очевидным покушением на убийство структурами Кремля». Поддержал отказ от «Северного потока-2» и президент США Дональд Трамп.

Однако в Кремле рисков санкций против проекта или его приостановки пока не увидели. «На каждое такое заявление появляются два заявления, говорящих об абсурдности такого предложения», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причастность к предполагаемому отравлению Навального в Москве отрицают.

Теги: Северный поток-2, Польша, ЕС, Германия
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