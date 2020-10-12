Главы МИД ЕС договорились ввести санкции из-за отравления Навального

Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления Алексея Навального, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. Информацию подтверждает AFP, ссылаясь на неназванных дипломатов.

Источник ТАСС передает, что такое решение приняли 27 министров иностранных дел ЕС.

Как заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, ЕС начал подготовку санкционного списка. Меры распространятся на тех, кто считается причастным к разработке, хранению и распространению нервно-паралитического вещества «Новичок», приводит его слова издание Demokraati.fi.

Ввести ограничительные меры против лиц, которые могут нести ответственность за отравление оппозиционера, предлагал, в частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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