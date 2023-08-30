KFC, Paulig, Domino's: как теперь называются знакомые бренды
С конца февраля 2022 года многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК.
Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, в конце 2022 года заявила о возможности продажи российского бизнеса. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов». В августе 2023 года она объявила о запуске процедуры банкротства, так как не смогла найти покупателей. Но в конце августа 68 франчайзинговых ресторанов выкупили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Заведения продолжат работу под вывеской Domиno Pizza
25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав на принадлежавшие ей в России 66 собственных ресторанов KFC, прав на мастер-франшизу бренда в России и операционную систему одному из своих местных франчайзи — ижевскому «Смарт Сервис». Последний планирует открыть в течение пяти лет около 1 тыс. ресторанов под вывеской Rostic's, рассказал в интервью РБК совладелец компании Константин Котов. А до конца лета 2023 года под этот бренд должно перейти около 100 ресторанов бывшей сети KFC.
Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом «Добрый cola»
Испанский ретейлер одежды Inditex, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, приостановил работу в марте 2022 года и временно закрыл магазины в России. В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки ретейлера, начали ликвидацию. В апреле 2023 года стало известно, что покупателем российского бизнеса Inditex выступила компания Fashion And More Management DMCC. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET до конца весны.
Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа
В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC
Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»
Магазины Hamleys, по информации «КоммерсантЪ», станут «Винни», в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте.
Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети — АО «Вандеркинд» (по данным «Ъ», входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой «Винни»). В Москве и области работают восемь магазинов «Винни», из них три — на месте бывших Hamleys
В российском бизнесе («Лаш Раша») британской компании Lush принадлежало 35%, остальное — ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph — тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме торговой зоны появилось кафе
Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»
В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté
В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ «Авиапарк» российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi’s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть
Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические «Хансен». По информации «Коммерсанта», российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию
Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.
Reserved сменил название на RE
На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&R и Nestlé со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском. — РБК) 25 июля появилась новость о «новых вкусах». В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано «новое имя, любимый вкус») и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)
Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti
В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.
Cosmopolitan стал VOICE
6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».
Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич». Производство на заводе стартовало в ноябре
Deloitte
7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».
О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG
PwC
Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием «Технологии Доверия»
KPMG
Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept
JLL
Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate
Colliers стала Nikoliers
Cushman & Wakefield
Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership