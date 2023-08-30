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Война санкций ,  
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KFC, Paulig, Domino's: как теперь называются знакомые бренды

KFC, Paulig, Domino's: как теперь называются знакомые бренды
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Итоги 2022 года

С конца февраля 2022 года многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК.
Domino's Pizza
Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino&#39;s Pizza в России, в конце 2022 года заявила о возможности продажи российского бизнеса. Компания занялась &laquo;оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов&raquo;. В августе 2023 года она&nbsp;объявила о запуске процедуры банкротства, так как не смогла найти покупателей. Но&nbsp;в конце августа 68 франчайзинговых ресторанов выкупили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Заведения продолжат работу под вывеской Domиno Pizza
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК, Андрей Любимов / РБК

Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в России, в конце 2022 года заявила о возможности продажи российского бизнеса. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов». В августе 2023 года она объявила о запуске процедуры банкротства, так как не смогла найти покупателей. Но в конце августа 68 франчайзинговых ресторанов выкупили Тимати и ресторатор Антон Пинский. Заведения продолжат работу под вывеской Domиno Pizza

KFC
25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic&#39;s на месте бывшего KFC. В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав на принадлежавшие ей в России 66 собственных ресторанов KFC, прав на мастер-франшизу бренда в России и операционную систему одному из своих местных франчайзи&nbsp;&mdash; ижевскому &laquo;Смарт Сервис&raquo;. Последний планирует открыть в течение пяти лет около 1 тыс. ресторанов под вывеской Rostic&#39;s, рассказал в интервью РБК совладелец компании Константин Котов. А до конца лета 2023 года под этот бренд должно перейти около 100 ресторанов бывшей сети KFC. Первый &laquo;Ростик&rsquo;с&raquo; появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети &laquo;Ростик Групп&raquo; и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда &laquo;Ростик&rsquo;с&nbsp;&mdash; KFC&raquo;. В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC
Фото: Петр Ковалев / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic's на месте бывшего KFC. В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав на принадлежавшие ей в России 66 собственных ресторанов KFC, прав на мастер-франшизу бренда в России и операционную систему одному из своих местных франчайзи — ижевскому «Смарт Сервис». Последний планирует открыть в течение пяти лет около 1 тыс. ресторанов под вывеской Rostic's, рассказал в интервью РБК совладелец компании Константин Котов. А до конца лета 2023 года под этот бренд должно перейти около 100 ресторанов бывшей сети KFC.

Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». В 2011 году сеть была продана корпорации Yum! Brands, а рестораны до конца 2012 года переименованы в KFC

Starbucks
Американская компания приостановила работу всех своих 130 заведений в России в марте, в мае заявила об уходе из России. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания &laquo;Синдика&raquo;. В августе сеть сменила название на Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС, Андрей Любимов / РБК
Американская компания приостановила работу всех своих 130 заведений в России в марте, в мае заявила об уходе из России. Новыми владельцами сети кофеен стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания «Синдика». В августе сеть сменила название на Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике
Coca-Cola
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО &laquo;Мултон партнерс&raquo;). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом &laquo;Добрый cola&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК, Максим Шепинков / ТАСС

8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. В августе 2022 года стало известно, что российское подразделение компании Coca-Cola HBC переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). Теперь популярный газированный напиток будет продаваться под брендом «Добрый cola»

Zara
Испанский ретейлер одежды Inditex, который развивает бренды Zara, Pull&amp;Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, приостановил&nbsp;работу в марте 2022 года и временно закрыл магазины в России. В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки ретейлера, начали ликвидацию. В апреле 2023 года стало известно, что покупателем российского бизнеса Inditex выступила&nbsp;компания Fashion And More Management DMCC. Компания с таким&nbsp;же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов&nbsp;&mdash; Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET до конца весны.&nbsp;
Фото: Shutterstock , Андрей Любимов / РБК

Испанский ретейлер одежды Inditex, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, приостановил работу в марте 2022 года и временно закрыл магазины в России. В конце марта часть юрлиц, развивавших в России марки ретейлера, начали ликвидацию. В апреле 2023 года стало известно, что покупателем российского бизнеса Inditex выступила компания Fashion And More Management DMCC. Компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET до конца весны. 

Valio
Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет &laquo;Велком&raquo;. В июле в компании &laquo;Валио&raquo; сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС, Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа

Pizza Hut
В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески &laquo;Пицца Н&raquo;. Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC

«Макдоналдс»
Сеть &laquo;Макдоналдс&raquo; объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая &laquo;Макдоналдс&raquo; заявил&nbsp;о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания &laquo;ГиД&raquo; управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого &laquo;Макдоналдса&raquo; в СССР&nbsp;&mdash; в Москве на Пушкинской&nbsp;&mdash; открылся первый ресторан новой сети, названием стало &laquo;Вкусно &mdash; и точка&raquo;
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»

Hamleys
Магазины Hamleys, по информации &laquo;КоммерсантЪ&raquo;, станут &laquo;Винни&raquo;, в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте. Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети&nbsp;&mdash; АО &laquo;Вандеркинд&raquo; (по данным &laquo;Ъ&raquo;, входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой &laquo;Винни&raquo;). В Москве и области работают восемь магазинов &laquo;Винни&raquo;, из них три&nbsp;&mdash; на месте бывших Hamleys
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости, Андрей Любимов / РБК

Магазины Hamleys, по информации «КоммерсантЪ», станут «Винни», в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте.

Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети — АО «Вандеркинд» (по данным «Ъ», входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой «Винни»). В Москве и области работают восемь магазинов «Винни», из них три — на месте бывших Hamleys

Lush
В российском бизнесе (&laquo;Лаш Раша&raquo;) британской компании Lush принадлежало 35%, остальное&nbsp;&mdash; ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph&nbsp;&mdash; тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме&nbsp;торговой зоны появилось кафе
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

В российском бизнесе («Лаш Раша») британской компании Lush принадлежало 35%, остальное — ее партнеру Дмитрию Азарову. В начале марта 2022 года производитель косметики прекратил поставки в Россию, а потом списал свою долю. Азаров решил запустить новую сеть под названием Oomph — тоже со специализацией на косметике ручной работы. Во флагманском магазине на Тверской кроме торговой зоны появилось кафе

L'Occitane
Французская косметическая сеть магазинов L&#39;Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица&nbsp;&mdash; новыми владельцами вместо L&#39;Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской &laquo;Л&#39;Окситан&raquo;
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС

Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»

Sephora
В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beaut&eacute;
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté

Levi's
В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&amp;Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ &laquo;Авиапарк&raquo; российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi&rsquo;s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ «Авиапарк» российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi’s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть

Helly Hansen
Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические &laquo;Хансен&raquo;. По информации &laquo;Коммерсанта&raquo;, российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию
Фото: Андрей Любимов / РБК

Магазины Helly Hansen (норвежский бренд спортивной и туристической одежды) начали менять вывески на кириллические «Хансен». По информации «Коммерсанта», российский офис переименовал точки, чтобы договориться с владельцем бренда о возобновлении поставок в Россию

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами. Reserved сменил название на RE
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости

Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.

Reserved сменил название на RE

Cropp&nbsp;&mdash; CR
Фото: Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Cropp — CR
Sinsay&nbsp;&mdash; СИН
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Sinsay — СИН
House&nbsp;&mdash; XC
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
House — XC
Mohito&nbsp;&mdash; М
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Mohito — М
Maxibon
На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&amp;R и Nestl&eacute; со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском.&nbsp;&mdash; РБК) 25 июля появилась новость о &laquo;новых вкусах&raquo;. В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано &laquo;новое имя, любимый вкус&raquo;) и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)
Фото: Алиса Копчугова / РБК, Андрей Любимов / РБК

На сайте российского офиса Froneri (совместное предприятие R&R и Nestlé со штаб-квартирой в Великобритании; российское подразделение производит мороженое в Жуковском. — РБК) 25 июля появилась новость о «новых вкусах». В ней говорится о мороженом-сэндвиче Maxiduo (упаковка похожа на бывший Maxibon, на странице продукта написано «новое имя, любимый вкус») и Sunreme (внешне похоже на вафельные рожки, продававшиеся под брендом eXtreme)

Paulig
Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО &laquo;Милфудс&raquo; и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti
Фото: fontankaspb / Telegram

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti

Журналы холдинга Independent Media
В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с &laquo;эскалацией гуманитарного кризиса&raquo;. Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, &laquo;Домашний очаг&raquo;, &laquo;Популярная механика&raquo;, Men&rsquo;s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов. Cosmopolitan стал VOICE
Фото: cosmo.ru, thevoicemag.ru

В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.

Cosmopolitan стал VOICE

Esquire&nbsp;&mdash; &laquo;Правила жизни&raquo;
Фото: esquire.ru, pravilamag.ru
Esquire — «Правила жизни»
Men&rsquo;s Health&nbsp;&mdash; Men Today
Фото: mhealth.ru, mentoday.ru
Men’s Health — Men Today
&laquo;Домашний очаг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Новый очаг&raquo;
Фото: GoodHouse.ru, novochag.ru
«Домашний очаг» — «Новый очаг»
Harper&#39;s Bazaar&nbsp;&mdash; The Symbol
Фото: bazaar.ru, thesymbol.ru
Harper's Bazaar — The Symbol
&laquo;Популярная Механика&raquo;&nbsp;&mdash; TechInsider
Фото: PopMech.ru, techinsider.ru
«Популярная Механика» — TechInsider
Завод Renault
6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО &laquo;Рено Россия&raquo; в АО &laquo;Московский автомобильный завод Москвич&raquo;. В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с &laquo;дефицитом средств на поддержание работы в России&raquo;. Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию&nbsp;&mdash; в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО &laquo;Москвич&raquo;. В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки &laquo;Москвич&raquo;. Производство на заводе стартовало в ноябре
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС, Антон Новодережкин / ТАСС

6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».

Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич». Производство на заводе стартовало в ноябре

Shell
В мае 2022 года англо-нидерландская компания Shell объявила о выходе из совместных проектов с &laquo;Газпромом&raquo; и &laquo;Газпром нефтью&raquo;, а также о прекращении участия в проекте &laquo;Северный поток 2&raquo; в связи с тяжелой геополитической ситуацией. Также компания заявила о продаже своих заправочных станций и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Покупателем активов стал &laquo;Лукойл&raquo;. После завершения сделки было&nbsp;принято решение о ребрендинге заправок и завода. Теперь они будут развиваться под финской маркой Teboil, которой компания &laquo;Лукойл&raquo; владеет с 2005 года
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Антон Ваганов / Reuters
В мае 2022 года англо-нидерландская компания Shell объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпром нефтью», а также о прекращении участия в проекте «Северный поток 2» в связи с тяжелой геополитической ситуацией. Также компания заявила о продаже своих заправочных станций и завода по производству смазочных материалов в Торжке. Покупателем активов стал «Лукойл». После завершения сделки было принято решение о ребрендинге заправок и завода. Теперь они будут развиваться под финской маркой Teboil, которой компания «Лукойл» владеет с 2005 года
Аудиторские и консалтинговые компании
Ernst &amp; Young (EY) Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst &amp; Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд &laquo;Б1&raquo;
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru

Ernst & Young (EY)

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд «Б1»

Deloitte 7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием &laquo;Деловые решения и технологии&raquo;. О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники &laquo;большой четверки&raquo; аудиторов&nbsp;&mdash; PwC и KPMG
Фото: Zuma / ТАСC, delret.ru

Deloitte

7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».

О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG

PwC Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием &laquo;Технологии Доверия&raquo;
Фото: Danish Siddiqui / Reuters, tedo.ru

PwC

Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием «Технологии Доверия»

KPMG Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept
Фото: Sean Gallup / Getty Images, kept.ru

KPMG

Бывшее российское отделение компании покинуло KPMG в июне 2022 года и стало работать под названием Kept

Консалтинг в сфере недвижимости
CBRE В марте&mdash;апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP
Фото: officelovin.com, rentnow.ru

CBRE

В марте—апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP

JLL Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate
Фото: us.jll.com, ibcrealestate.ru

JLL

Российский бизнес еще одной компании решил продолжить работу под названием IBC Real Estate

Colliers стала Nikoliers
Фото: colliersinternational / VK, nikoliers / VK

Colliers стала Nikoliers

Cushman &amp; Wakefield Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership
Фото: cmwp.ru

Cushman & Wakefield

Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership

Авторы
Теги
Анна Захарова, Ева Добросердова
При участии
Анастасия Антипова, Александр Ситюков
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