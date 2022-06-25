«Макдоналдс», Paulig, Renault: как теперь называются знакомые бренды

С конца февраля многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК

«Макдоналдс» Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявила о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно и точка». L'Occitane Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан». Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами. Reserved сменил название на RE. Cropp — CR. Sinsay — СИН. House — XC. Mohito — М. Paulig Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti. Журналы холдинга Independent Media В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная Механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов. Cosmopolitan стал VOICE. Esquire — «Правила жизни». Men’s Health — Men Today. «Домашний очаг» — «Новый очаг». Harper's Bazaar — The Symbol. «Популярная Механика» — TechInsider. Завод Renault 6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России». Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич». Аудиторские и консалтинговые компании Ernst & Young (EY) Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд «Б1». Deloitte 7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии». О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG.