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Общество ,  

«Макдоналдс», Paulig, Renault: как теперь называются знакомые бренды

С конца февраля многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК
«Макдоналдс»
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявила о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно и точка».

L'Occitane
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС

Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан».

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
Фото:Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости

Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.

Reserved сменил название на RE.

Фото:Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Cropp — CR.
Фото:Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Sinsay — СИН.
Фото:Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
House — XC.
Фото:Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Mohito — М.
Paulig
Фото:fontankaspb / Telegram
Фото: fontankaspb / Telegram

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti.

Журналы холдинга Independent Media
Фото:cosmo.ru, thevoicemag.ru
Фото: cosmo.ru, thevoicemag.ru

В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная Механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.

Cosmopolitan стал VOICE.

Фото:esquire.ru, pravilamag.ru
Фото: esquire.ru, pravilamag.ru
Esquire — «Правила жизни».
Фото:mhealth.ru, mentoday.ru
Фото: mhealth.ru, mentoday.ru
Men’s Health — Men Today.
Фото:GoodHouse.ru, novochag.ru
Фото: GoodHouse.ru, novochag.ru
«Домашний очаг» — «Новый очаг».
Фото:bazaar.ru, thesymbol.ru
Фото: bazaar.ru, thesymbol.ru
Harper's Bazaar — The Symbol.
Фото:PopMech.ru, techinsider.ru
Фото: PopMech.ru, techinsider.ru
«Популярная Механика» — TechInsider.
Завод Renault
Фото:Артем Геодакян / ТАСС, Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Артем Геодакян / ТАСС, Алексей Майшев / РИА Новости

6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».

Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич».

Аудиторские и консалтинговые компании
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru

Ernst & Young (EY)

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд «Б1».

Фото:Zuma / ТАСC, delret.ru
Фото: Zuma / ТАСC, delret.ru

Deloitte

7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».

О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG.

Авторы
Теги
Анна Захарова
мультимедиа Макдоналдс «Вкусно и точка» Renault

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