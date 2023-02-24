«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды

KFC

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands начала процесс передачи прав владения на сеть ресторанов быстрого питания KFC ижевскому франчайзи ООО «Смарт сервис ЛТД». После завершения сделки последний получит 70 ресторанов сети и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. В декабре польский ресторанный холдинг Amrest Group сообщил о продаже 215 ресторанов KFC, которыми владел по франшизе, ООО «Альмира» за €100 млн.

В январе 2023 года на некоторых московских ресторанах KFC начали менять вывески на Rostic's. В пресс-службе компании «Юнирест» (ранее ООО «Ям ресторантс Раша»), управляющей брендами «Ростикс» и KFC в России, заявили, что компания сейчас только тестирует разные варианты логотипов.

Первый «Ростик’с» появился в России еще в 1993 году. В 2005 году владелец сети «Ростик Групп» и Yum! Brands договорились о развитии объединенного бренда «Ростик’с — KFC». Еще через пять лет Yum! Brands полностью выкупила бизнес и сеть продолжила развиваться под брендом KFC.