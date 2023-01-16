«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды

Hamleys

Магазины Hamleys, по информации «КоммерсантЪ», станут «Винни», в трех московских торговых центрах уже появились новые вывески. Также магазины могут обновить концепцию, расширив ассортимент детской одеждой и обувью, уточнило издание. Изменения эксперты связывают с конкуренцией в сегменте.

Hamleys была основана в Великобритании, сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Российский франчайзи сети — АО «Вандеркинд» (по данным «Ъ», входит в группу компаний Ideas4retail, еще в 2018 году объединившей бизнес с группой «Винни»). В Москве и области работают восемь магазинов «Винни», из них три — на месте бывших Hamleys