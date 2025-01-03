Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 года

Дела в отношении бывших заместителей министра обороны

В том, что касается работы правоохранительной системы, один из главных сюжетов 2024 года — преследование высокопоставленных военных чиновников. За несколько месяцев под стражу были взяты около десяти генералов — а еще были гражданские служащие и предприниматели.

Все началось 23 апреля, когда был задержан, а затем арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Изначально он подозревался в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение. Было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

26 июля, уже после ухода с поста министра Сергея Шойгу, был задержан генерал армии Дмитрий Булгаков (в 2008–2022 годах он был заместителем министра), курировавший тыловое обеспечение армии. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб. Позже в МВД сообщили, что Булгакова проверяли и на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг».

В конце августа был задержан еще один бывший заместитель Шойгу (в отставку был отправлен 17 июня) — Павел Попов, который курировал Главное управление научно-исследовательской деятельности военного ведомства. Его заподозрили в мошенничестве на сумму 30 млн руб. По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. В частности, он принуждал коммерческие организации, у которых были договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.