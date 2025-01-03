Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 года
В ушедшем году следователи обратили внимание на коррупцию в Министерстве обороны, нашли нарушения при строительстве укреплений в Курской области. Детского врача посадили за фейки об армии, а сценариста и режиссера — за спектакль, который показывали в учреждениях ФСИН. Самые громкие дела 2024 года — в фотогалерее РБК
В том, что касается работы правоохранительной системы, один из главных сюжетов 2024 года — преследование высокопоставленных военных чиновников. За несколько месяцев под стражу были взяты около десяти генералов — а еще были гражданские служащие и предприниматели.
Все началось 23 апреля, когда был задержан, а затем арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Изначально он подозревался в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на принадлежащих ему частных объектах. В ноябре Следственный комитет ужесточил обвинение. Было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.
26 июля, уже после ухода с поста министра Сергея Шойгу, был задержан генерал армии Дмитрий Булгаков (в 2008–2022 годах он был заместителем министра), курировавший тыловое обеспечение армии. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб. Позже в МВД сообщили, что Булгакова проверяли и на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг».
В конце августа был задержан еще один бывший заместитель Шойгу (в отставку был отправлен 17 июня) — Павел Попов, который курировал Главное управление научно-исследовательской деятельности военного ведомства. Его заподозрили в мошенничестве на сумму 30 млн руб. По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. В частности, он принуждал коммерческие организации, у которых были договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.
Помимо бывших заместителей министра обороны с весны были задержаны еще несколько высокопоставленных военных. В их числе:
- В мае был арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Его заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге по делу о хищении металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Через два месяца его отпустили под домашний арест.
- Также в мае был арестован бывший начальник Главного управления связи вооруженных сил Вадим Шамарин. Его обвинили в получении взятки от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова в обмен на увеличение поставок продукции по госконтрактам для Минобороны и общее покровительство.
- 14 мая по делу о получении крупной взятки был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По данным следствия, преступление он совершил, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба.
- В середине лета по делу о хищениях в парке «Патриот» были задержаны заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По данным РБК, оба дали показания на генерала Павла Попова.
- В начале сентября был арестован заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов. Его заподозрили в получении взятки на сумму более 20 млн руб. при поставках обмундирования в зону военной операции.
20 декабря в Курске был задержан генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. За полторы недели до этого под стражу был взят и его бывший заместитель Игорь Грабин. Оба подозреваются в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах (ч. 3 ст. 285 УК). По данным следствия, на укрепление границ было выделено 3,2 млрд руб. Договоры с подрядчиком неоднократно перезаключались, подрядчики банкротились, а линия обороны не строилась. Помимо этого, Корпорация развития Курской области не принимала мер к истребованию средств у подрядчика, который не выполнил условия договора. Ущерб бюджету следствие оценило в 170 млн руб.
В начале августа украинские подразделения перешли границу с Курской областью и заняли несколько десятков населенных пунктов в приграничных Суджанском и Кореневском районах. Долговременных укреплений на момент вторжения в этой части региона построено не было.
В ночь на 22 июля во время квеста в Махачкале начался пожар. Две девушки не смогли выбраться из помещения и погибли. Как выяснилось, ведущий поджег перчатку рядом с емкостями с бензином, что и привело к возгоранию. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Были задержаны два аниматора, а также владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов.
В середине ноября во время интерактивного квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Москве аниматор выстрелил из пистолета рядом с одной из участниц. Патрон был холостым, но выстрел был выполнен слишком близко к женщине, и она получила травмы шеи и ожог.
В этом году было совершено несколько резонансных убийств и покушений, заказчиками которых назвали украинские спецслужбы.
- 17 декабря возле подъезда своего дома в Москве были убиты в результате взрыва начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант майор Илья Поликарпов. По версии следствия, самокат, в который была заложена взрывчатка, возле здания поставил Ахмаджон Курбонов. Он был задержан на следующий день и признался, что за преступление ему пообещали выплатить большую сумму. По данным ФСБ, заказчиком преступления выступили украинские спецслужбы, а онлайн-трансляция с места убийства велась в Днепр (Днепропетровск). Следственный комитет завел дело о теракте (ст. 205 УК), убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК).
- 13 ноября при подрыве автомобиля в Севастополе погиб начальник штаба, заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан первого ранга Валерий Транковский. Би-би-си и УНИАН со ссылкой на источники назвали случившееся «спецоперацией СБУ».
- В конце августа 18 лет колонии строгого режима получил Игорь Корчинский — за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Суд счел доказанным, что подготовку он проводил в подконтрольном ВСУ Запорожье под руководством сотрудника СБУ.
Помимо этого, по ходу года ФСБ многократно сообщала о задержании людей, которые по заданию украинских спецслужб планировали или совершали диверсии, передавали сведения сотрудникам СБУ. Так, например, 28 августа в Москве суд приговорил к 18 годам колонии инженера Артема Лозового. По версии ФСБ, в 2023 году он планировал взорвать военкомат в Воронеже, а затем отправиться воевать на стороне ВСУ.
Также в этом году продолжились атаки телефонных мошенников с Украины. У людей (преимущественно пожилого возраста) крали деньги, а в обмен на их возвращение требовали поджигать полицейские автомобили, взрывать петарды в торговых центрах, совершать диверсии на железной дороге.
12 ноября Тушинский районный суд приговорил 68-летнюю Надежду Буянову к пяти с половиной годам по делу о распространении фейков об армии. Женщина работала педиатром в одной из столичных поликлиник, а поводом для уголовного дела стало заявление о том, что на одном из приемов она назвала «законной целью для ВСУ» отца одного из малолетних пациентов (мужчина погиб в зоне военной операции).
Обвинение строилось только на словах 7-летнего мальчика и его матери. Других свидетелей разговора не оказалось, записи общения Буяновой с ребенком не было. Прокуратура располагала видеозаписью ссоры врача с Акиньшиной, однако на ней не было звука. Буянова говорила, что не обсуждала спецоперацию ни с ребенком, ни с его матерью, Акиньшина утверждала обратное. В результате суд согласился не с доводами защиты об отсутствии реальных доказательств в этом деле, а с ФСБ и прокуратурой.
Буянова и ее адвокаты указывали, что никаких доказательств представлено не было, однако суд в итоге согласился с доводами ФСБ и прокуратуры.
В начале октября восемь лет получила медсестра-анестезист в Московском хирургическом центре им. Пирогова Ольга Меньших. Ее признали виновной в распространении «военных фейков» на странице во «ВКонтакте» (речь шла о публикации про действия российских военных в Буче). Меньших уверяла, что ее страницу в социальной сети взломали, а коллеги из числа свидетелей обвинения испытывали к ней личную неприязнь.
В этом году было возбуждено множество дел о дискредитации армии и вынесено приговоров по таким статьям. Вот несколько примеров.
- Уголовное дело против математика Михаила Вербицкого. Уехавший в Бразилию ученый выступал с критикой военной операции, а также усомнился в официальной версии следствия по теракту в «Крокус Сити Холле».
- 1 ноября суд в Москве постановил заочно поместить под стражу правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана Минюстом иностранным агентом). Поводом для возбуждения дела стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно отзывалась о российской армии.
- В начале сентября суд в Москве отправил под стражу преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко. Поводом для преследования стали пять украинских песен, размещенных на его странице во «ВКонтакте». Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).
- В конце апреля журналиста Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал репост в телеграм-канале сообщения о событиях в Буче.
2 октября прошли обыски у главы псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан иноагентом). Поводом стало дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По словам жены Шлосберга Жанны, обыски прошли и у 95-летнего отца политика Марка. За этот год Шлосберг четырежды был оштрафован за отсутствие маркировки иноагента, распространение информации о террористической организации без указания на ее статус, дискредитацию армии (из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам из-за Украины).
Среди многочисленных дел в отношении иноагентов, которые в большинстве своем приводили к заочным приговорам, выделяется очный приговор в отношении гражданина Франции Лорана Винатье, которому дали три года за сбор данных и уклонение от обязанностей в связи с присвоением статуса иноагента. Бывший сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога, по данным ФСБ, собирал в России сведения военного и военно-технического характера.
- В октябре было предъявлено обвинение жене оппозиционного политика Леонида Гозмана (включен Минюстом в реестр иноагентов) Марине Егоровой, ее отправили под домашний арест. В сентябре в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. По словам политика, женщина пыталась передать дочери в Германию серебряную и мельхиоровую кухонную утварь, которая не прошла экспертизу Министерства культуры. По словам самого Гозмана, у супругов не было предположений, что эти вещи обладают культурной или серьезной материальной ценностью.
- В июле суд заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Сам политик еще в 2022 году уехал из России.
25 января Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Все попытки обжаловать это решение оказались неудачными.
Поводом для дела стало заявление бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по поводу публикаций Стрелкова в соцсетях. К материалам присовокупили и опрос жителя Крыма, которого возмутили его высказывания.
29 ноября бывший депутат московского муниципального округа «Красносельский» Алексей Горинов, который в июле 2022 года первым получил реальный срок по делу о фейках об армии (семь лет колонии), был приговорен к трем годам по делу об оправдании терроризма. Причиной стали высказывания Горинова в беседах с заключенными в колонии, где он высказывался о действиях ВСУ, и в том числе об ударах по Крымскому мосту.
В середине июня шестеро заключенных СИЗО Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. ФСИН сообщила, что шестерых заключенных убили. Позднее стало известно, что один из них — Даниил Камнев — выжил. Ему вынесли приговор по первому делу (в СИЗО он попал за подготовку теракта в Кисловодске и получил за это 23 года), а за захват заложников следствие просит дать ему 28 лет. Также 20 лет за участие в том же бунте дали Малику Гандалоеву. Он был признан виновным в деятельности террористической организации и изготовлении и хранении взрывчатки.
Не обошлось без последствий и для работников ФСИН. Начальник Главного управления по Ростовской области Дмитрий Безруких и его заместитель Василий Гордеев ушли в отставку. Несколько человек по итогам работы специальной комиссии были уволены и привлечены к дисциплинарной ответственности.
ЧП в Ростовской области подняло вопрос о ситуации в СИЗО и колониях, где при попустительстве руководства исправительных организаций стали возникать так называемые тюремные джамааты, состоящие из задержанных участников экстремистских ячеек.
Еще один крупный бунт с захватом заложников в колонии произошел 23 августа в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области. В нем приняли участие четыре человека — уроженцы Средней Азии. В ходе штурма все участники бунта были ликвидированы. Погибли взятые в заложники четыре сотрудника колонии, ее начальник Андрей Девятов получил тяжелое ранение.
Среди громких коррупционных дел можно выделить следующие:
- В конце ноября был арестован бывший заместитель министра транспорта Алексей Семенов. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
- В феврале 2024 года Хамовнический суд столицы назначил штраф в размере 4,5 млн руб. по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере) бывшему заместителю начальника антикризисного управления МЧС по Москве Виктору Самарину. Однако в конце ноября Мосгорсуд изменил приговор и назначил экс-чиновнику восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
- В середине октября был арестован первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. По версии следствия, в ноябре 2023 года Дощатов получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля «Тойота» модели RAV-4 стоимостью 4,8 млн руб.
- 17 октября к семи годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорен бывший главный нарколог России Евгений Брюн. Он, а также бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были признаны виновными в создании преступной группы, которая устроила закупку тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. Потерпевшей стороной стали МНЦП наркологии и департамент здравоохранения Москвы.
- В середине июля был арестован бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Ему вменяют восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество — ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В Следственном комитете считают, что Кибовский вместе с сообщниками помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Следствие оценило общий размер полученных взяток за выгодные условия по тендерам в 100 млн руб.
13 декабря Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывших заместителей председателя правительства ДНР Дениса Петкуна и Дениса Цуканова. Экс-чиновников подозревают в присвоении или растрате организованной группой в особо крупном размере.
По делу о мародерстве в период ведения боевых действий (ч. 4 ст. 356 УК) были задержаны бывший заместитель председателя правительства, экс-министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, а также его помощник Сергей Голощапов, руководитель подведомственного этому министерству Республиканского центра «Торговый дом «Втормет». Они подозреваются в том, что изъяли металлоконструкции с завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на не менее чем 518 млн руб. и реализовали их как металлолом.
6 декабря был задержан глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн руб.
Новое развитие получили резонансные дела в отношении известных блогеров.
- Пять новых эпизодов появились в деле о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Аяза Шабутдинова.
- Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили новое обвинение за нарушение валютного законодательства. Следствие считает, что они при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. По данным столичной прокуратуры, это позволило им вывести за пределы России свыше 250 млн руб.
- В январе 2024-го «королеву марафонов» Елену Блиновскую заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. В августе она признала вину в уклонении от уплаты налогов. В ноябре суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению.
24 октября сотрудники полиции при поддержке управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего замминистра энергетики, экс-помощника руководителя администрации президента Анатолия Яновского, а также замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова. Их заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).
По данным МВД, вместе с бизнесменом Робертом Шагиняном они похитили более 275 млн руб. на организации госконтрактов по реструктуризации предприятий угольной промышленности. Речь, в частности, шла о работах на шахтах в Пермском крае и Кемеровской области. По документам там должны были провести демонтаж зданий и сооружений, рекультивировать породные отвалы и организовать сброс шахтных вод. На деле же работы выполнены не были.
2 августа прямо в здании Совета Федерации был задержан сенатор Дмитрий Савельев, представлявший в верхней палате Тульскую область. С него сняли неприкосновенность и отправили под арест.
Савельев подозревается в организации убийства за денежное вознаграждение. По версии следствия, 55-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни к предпринимателю поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. В итоге о замысле узнали правоохранительные органы. Убийство бизнесмена инсценировали, после чего Савельев, по данным следствия, передал соучастнику деньги.
4 марта Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого обвинили в растрате 23 млрд руб., сообщили РБК в суде. Бизнесмена отправили на девять лет в колонию общего режима.
Также были вынесены приговоры обвиняемым по этому делу экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову, бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору московского филиала Нине Черновой. Они были признаны виновными и приговорены, соответственно, к восьми с половиной годам, восьми годам и шести годам общего режима.
В ноябре Мещанский суд Москвы национализировал принадлежавшую Хотину недвижимость в центре столицы: здание гостиницы «Москва», включая расположенный в здании пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и комплекс апартаментов.
- 8 ноября Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, назначил контрактникам Станиславу Рау и Антону Сопову пожизненное лишение свободы по делу об убийстве семьи в Волновахе (ДНР). Преступление произошло в ночь на 28 октября 2023 года. Следствие настаивало, что военные с автоматами для бесшумной стрельбы проникли в дом семьи Капканец и застрелили девятерых, в том числе маленьких детей.
- Четверо российских военных — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов — проходят по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. Дело рассматривает в закрытом режиме Донецкий гарнизонный военный суд. По версии следствия, к уроженцу США, который получил российский паспорт и выступал под позывным «Техас», «применили физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», затем подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли.
- Фигурантами уголовных дел стали несколько бывших бойцов, которые вернулись из зоны военной операции. В сентябре в Санкт-Петербурге 19 лет получил неоднократно судимый Сергей Козлов (служил в ЧВК «Вагнер»), который в ходе застолья убил свою беременную девушку.
- В городе Чусовой Пермского края был задержан принимавший участие в военной операции Артем Бучин. Он подозревается в убийстве женщины и ее семилетней дочери. Мужчина ранее уже был судим за грабеж, убийство и изнасилование.
- В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступили уголовные дела полковника Евгения Малышко, прапорщика Евгения Чуканова и старшего сержанта Романа Тимонина, которые подозреваются в пытках и убийстве своих подчиненных в зоне военной операции. По данным СМИ, они издевались и убивали солдат, которые в их дивизии жаловались на условия службы.
22 марта несколько вооруженных людей ворвались в развлекательный центр «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, затем подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. В общей сложности по делу о теракте были задержаны более 20 человек, а непосредственными исполнителями следствие считает четырех граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.
Помимо этого, было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его фигурантами стали два сотрудника концертного зала, отвечавшие за эвакуационные выходы.
12 февраля Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Другие фигуранты дела — администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии.
Суханов свою вину признал лишь частично, другие фигуранты не признали. Ксения Собчак, которая в 2022 году извинялась перед Чемезовым за действия коллег, но при этом отрицала какое-либо отношение к каналу «Тушите свет», назвала приговор местью. «Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям?» — написала она.
За три дня до этого два с половиной года колонии за вымогательство средств у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко получил администратор телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Сергей Садовов.
18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт, в результате которого погибли двое охранников Wildberries, семь человек были ранены. В Wildberries заявили, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — сооснователя маркетплейса и бывшего мужа генерального директора Wildberries Татьяны Ким.
Было заведено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). 30 человек были арестованы, еще 19 назначили административные аресты за неповиновение полиции.
Сам Бакальчук был задержан, однако уже на следующий день его отпустили из-под стражи. Представители бизнесмена рассказали, что состава преступления в его действиях сотрудники СК не нашли.
Во второй половине года было вынесено несколько приговоров участникам беспорядков в Махачкале, устроившим в октябре 2023-го погромы в аэропорту и заблокировавшим работу воздушной гавани. Судебные процессы проходили за пределами Дагестана. В августе Армавирский городской суд (Краснодарский край) осудил пятерых человек на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет колонии. 16 декабря Александровский районный суд Ставропольского края дал семерым погромщикам от восьми до девяти лет лишения свободы. Спустя несколько дней Новокубанский районный суд приговорил к заключению на срок от семи до восьми лет в колонии общего режима еще шестерых участников беспорядков. 23 декабря Усть-Лабинский районный суд отправил на такие же сроки еще восьмерых.
Во всех случаях речь шла о ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), а также ч. 3 ст. 263.1 УК (нарушение требований в области транспортной безопасности). Одного из подозреваемых также осудили по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Основатель Telegram Павел Дуров в конце августа был задержан по прилете в аэропорту Парижа. Его на несколько дней поместили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Претензии касались модерации Telegram и отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, в связи с чем бизнесмен стал подозреваемым в распространении детской порнографии, мошенничестве и других преступлениях.
Дуров с обвинениями не согласился. В начале декабря он был впервые допрошен в парижском суде. Подробности допроса неизвестны, бизнесмен ограничился комментарием, что доверяет французскому правосудию.
В середине февраля Апелляционный суд не согласился с решением Верховного суда Коми и заменил социологу Борису Кагарлицкому (Минюст внес его в свой реестр иноагентов) штраф на реальный срок и приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Фактически суд удовлетворил изначальное требование стороны обвинения, которое посчитало ученого виновным по делу об оправдании терроризма из-за видеоролика о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.
В конце октября в так называемом цыганском квартале в населенном пункте Коркино Челябинской области была убита 40-летняя таксистка Елена Сарафанова. В поселке вспыхнули беспорядки со стрельбой, в которых приняли участие около 150 человек. Были задержаны 40 человек (почти всех отпустили по домам). Задержан и подозреваемый в убийстве — 17-летний член цыганской диаспоры. Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух лиц).
Среди последствий беспорядков — отстранение главы ОВД «Коркино» Владимира Дякина и отставка главы городского округа Натальи Лощининой. В декабре сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Челябинской области Сергея Федерягина. Он подозревается в том, что покровительствовал за взятки продаже сильнодействующих препаратов в аптеке Коркино (их без рецепта приобретали представители цыганской диаспоры).
17 января беспорядки произошли в Баймаке (Башкирия), где местного жителя Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам заключения по делу о возбуждении ненависти. Недовольные приговором возле здания суда атаковали сотрудников правоохранительных органов, полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственный комитет позднее сообщил о возбуждении дел по ч. 1 и 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
14 января СК завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара на складе Wildberries в городе Шушары под Санкт-Петербургом. В результате этого пожара здание склада обрушилось, хранившиеся на нем товары были уничтожены, один человек пострадал. Сообщений о том, что кому-то по нему предъявили обвинения, не было.
Два уголовных дела в январе были возбуждены после отключения отопления в многоквартирных домах в подмосковном Подольске. В микрорайоне Климовск прорвало теплотрассу, авария произошла в котельной. Были арестованы начальник котельной Александр Чиков, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, на территории которого она находилась, Игорь Кушников, а также заместитель главы администрации городского округа Роман Рязанцев. Последний, по данным следствия, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду, зная о наличии дефектов.
Также были возобновлены уголовные дела по фактам хищения акций Климовского завода в 2002–2010 годах. Также была запущена процедура изъятия акций предприятия у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей.
В июле судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил к шести годам колонии режиссера Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук по делу, которое заводили по ст. 205.2 УК — публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета. Суд согласился с доводами, что нарушения закона содержались в получившем «Золотую маску» спектакле «Финист Ясный сокол».
Защита Беркович и Петрийчук опротестовала приговор, указав, что сами судьи постановку не смотрели, а экспертиза, на которую ссылалось следствие, не может служить доказательством — ее проводила лаборатория деструктологии МГЛУ. Петрийчук в ходе выступления на суде задавала вопрос, каким же хитрым образом они с Беркович оправдывали терроризм, если об этом пять лет не догадывались ни зрители, ни устроители «Золотой маски», ни канал «Культура», ни Министерство культуры. Более того, пьеса ставилась в одном из учреждений ФСИН в качестве как раз профилактики против терроризма.
25 декабря Апелляционный военный суд намного смягчил приговор. Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и десять месяцев. Защита обжаловала это решение.
12 декабря Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Совета Федерации Николая Любимова по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). За день до этого Любимов сложил полномочия сенатора. По данным источников РБК, соответствующую бумагу он подписал в кабинете следователя в здании Следственного комитета.
Любимову инкриминируют получение взяток на общую сумму 250 млн руб. «за общее покровительство и попустительство по службе» в 2017–2022 годах, когда он был губернатором.
В июле Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением семью Александра Невзорова (включен в реестр иноагентов Минюста). Участницей объединения была названа в том числе супруга журналиста Лидия. Суд постановил обратить в доход государства три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».
В начале декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга изъял в пользу государства землю и дом тещи Александра Невзорова Наталии Колесниковой. Был признан недействительным договор купли-продажи между Лидией Невзоровой и Колесниковой земельного участка и дома в поселке Лисий Нос. Имущество было зачислено на баланс Росимущества.
Адвокат Невзорова Алексей Прянишников (тоже в реестре иноагентов) указывал, что по закону экстремистским может быть признано общественное или религиозное объединение, у которых есть органы управления и устав. Признание семейной пары экстремистским объединением — новая практика.
9 октября решением Лефортовского суда Москвы был арестован заместитель главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. По данным РБК, причиной стало банкротство строительной компании «ВДТ Строй», которая строила аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Компания была признана банкротом и передала аквапарк Межтопэнергобанку в качестве залога. Сам банк позже перешел под конкурсное управление АСВ вместе с аквапарком. Претензии к Попелюху у правоохранителей возникли касательно схем по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого «скрывались реальные доходы от имущественного комплекса».
23 июня боевики напали на храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли более 20 человек, в том числе протоиерей Николай Котельников в церкви в Дербенте, начальник отдела полиции города Дагестанские огни Мавлудин Хидирнабиеев.
Было возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК).
Пять террористов были убиты. Был задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Его сын и племянник были среди террористов.
8 октября бывший начальник следственного отдела по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил 16 лет колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа за крупнейшую взятку в истории современной России. В общей сложности он получил 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. По данным следствия, деньги он получил от хакеров из группировки Infraud Organization, уроженцев Казахстана Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Эти трое передавали Тамбиеву деньги за процессуальные решения, в том числе по их уголовному делу.
1 августа состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными. В аэропорту Анкары представителям западных спецслужб были переданы журналист Владимир Кара-Мурза, политик Илья Яшин (оба признаны Минюстом иноагентами) и еще 11 заключенных. В Россию же вернулись бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева Роман, офицеры Службы внешней разведки (по версии словенского следствия) Артем и Анна Дульцевы и другие.
Перед обменом заключенных, содержавшихся в российских колониях, помиловал Владимир Путин. Яшин и Кара-Мурза позже утверждали, что прошений о помиловании не писали, а Яшин утверждал, что и на обмен не соглашался.
Большинство участников обмена получили тюремные сроки в 2022–2024 годах. Лишь за несколько дней до вылета в Германию были оглашены приговоры в отношении журналистки Алсу Курмашевой (6,5 года по закону о фейках), а также журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича (по делу о шпионаже). Не был вынесен приговор в отношении гражданина Германии Патрика Шебеля, которого задержали в аэропорту Пулково с мармеладными мишками, в которых содержалась марихуана.
23 декабря стало известно, что полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов сознался в убийстве репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года. Смирнова задержали еще в мае, но он долго не признавался в совершении преступления. По данным следствия, действиями полицейского полковника руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас находится за границей.
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