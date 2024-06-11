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Дело инстаблогеров ,  
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В деле Аяза Шабутдинова появились пять новых эпизодов

Сюжет
Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов и Калой Ахильгов
Аяз Шабутдинов и Калой Ахильгов (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

В деле блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова, обвиняемого мошенничестве в особо крупном размере, появились еще пять эпизодов, сообщил РБК его адвокат Калой Ахильгов.

«Следствие в суде заявило о том, что появилось дополнительно еще пять потерпевших по делу Аяза Шабутдинова», — сказал он.

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Аяз Шабутдинов

Во вторник, 11 июня, Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогеру еще на два месяца, до 16 августа 2024 года.

В деле Аяза Шабутдинова появились пять новых эпизодов
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Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Он не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

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Теги
Аяз Шабутдинов мошенничество уголовное дело

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
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