В деле Аяза Шабутдинова появились пять новых эпизодов

Аяз Шабутдинов и Калой Ахильгов (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

В деле блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова, обвиняемого мошенничестве в особо крупном размере, появились еще пять эпизодов, сообщил РБК его адвокат Калой Ахильгов.

«Следствие в суде заявило о том, что появилось дополнительно еще пять потерпевших по делу Аяза Шабутдинова», — сказал он.

Во вторник, 11 июня, Таганский суд Москвы продлил срок ареста блогеру еще на два месяца, до 16 августа 2024 года.

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Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Он не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.