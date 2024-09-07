Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен
Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко», преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко, сообщил РБК его адвокат Оскар Черджиев.
Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы. Как пишет ТАСС, поводом для преследования стали пять украинских песен, размещенных на его странице во «ВКонтакте». Следователи увидели в них «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц».
«Он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал РБК адвокат Нестеренко.
3 сентября силовики пришли с обысками к Нестеренко, после чего его забрали на допрос в СК, писал Msk.1.
Нестеренко родился в Москве, окончил Российский университет дружбы народов и получил специальность «прикладная социология» в МГУ. Согласно данным на сайте МГТУ им. Баумана, он является доцентом кафедры «Философия». Нестеренко — кандидат философских наук, автор книги «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище».
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