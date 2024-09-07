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Военная операция на Украине ,  
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Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен

Сюжет
Военная операция на Украине
Доцента кафедры философии отправили в СИЗО по делу о возбуждении вражды или ненависти. Как пишет ТАСС, поводом стали пять украинских песен, опубликованных на его странице во «ВКонтакте». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Александр&nbsp;Нестеренко
Александр Нестеренко (Фото: nesterenko_mgtu / VK)

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО 63-летнего члена участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко», преподавателя МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко, сообщил РБК его адвокат Оскар Черджиев.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы. Как пишет ТАСС, поводом для преследования стали пять украинских песен, размещенных на его странице во «ВКонтакте». Следователи увидели в них «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц».

«Он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — сказал РБК адвокат Нестеренко.

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Защита планирует обжаловать решение об избрании меры пресечения 9 сентября. «Относительно того, что утверждает следствие, он скроется, будет мешать проведению расследования и все прочее, тоже абсурд, потому что никуда он скрываться не собирается. И его три дня перед этим вызывали, он добросовестно являлся, демонстрировал, что законопослушный и никаких попыток скрыться нет», — заявил Черджиев, добавив, что «суд не согласился даже более мягкую меру пресечения применить».

3 сентября силовики пришли с обысками к Нестеренко, после чего его забрали на допрос в СК, писал Msk.1.

Нестеренко родился в Москве, окончил Российский университет дружбы народов и получил специальность «прикладная социология» в МГУ. Согласно данным на сайте МГТУ им. Баумана, он является доцентом кафедры «Философия». Нестеренко — кандидат философских наук, автор книги «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище».

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Россия МГТУ им. Баумана Москва суд преподаватель уголовное дело
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