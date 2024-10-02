К Льву Шлосбергу пришли с обысками
К главе псковского отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан Минюстом иноагентом) пришли с обысками в его квартиру в Пскове, сообщает RT.
Обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.
В пресс-службе «Яблока» в телеграм-канале подтвердили, что утром 2 октября у зампреда партии в Пскове прошел обыск. Сейчас он находится на допросе, уточнили там. «С ним работает адвокат. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.
По словам источника РБК, близкого к МВД, в квартиру Шлосберга, расположенную в районе Октябрьского проспекта, пришли около семи утра, обыск проводился в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. «Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники ФСБ», — рассказал собеседник.
РБК направил запрос в пресс-службу управления Росгвардии по Псковской области и обратился за комментарием к Льву Шлосбергу.
В феврале этого года Псковский городской суд за один день дважды оштрафовал политика из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. руб. В тот же день ему выписали третий штраф на 2 тыс. руб. по статье КоАП о «распространении информации о террористической организации без указания на ее статус».
В июле Шлосберг был оштрафован на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам из-за Украины.
Шлосберг попал в список иноагентов в июне прошлого года. В Минюсте мотивировали это тем, что он выступал против военных действий на Украине и, как заявили в ведомстве, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей.
В мае 2022 года его дважды за месяц оштрафовали по статье о дискредитации армии.
Политик в разговоре с РБК говорил, что находится «у себя на родине» и не собирается «совершенно ничего менять в своей жизни». Внесение в реестр иноагентов он называл «глубокой патологией российского государства».
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