К Льву Шлосбергу пришли с обысками

Обыски связаны с делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В феврале суд за один день дважды оштрафовал политика из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. руб.

Лев Шлосберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

К главе псковского отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан Минюстом иноагентом) пришли с обысками в его квартиру в Пскове, сообщает RT.

Обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

В пресс-службе «Яблока» в телеграм-канале подтвердили, что утром 2 октября у зампреда партии в Пскове прошел обыск. Сейчас он находится на допросе, уточнили там. «С ним работает адвокат. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.

По словам источника РБК, близкого к МВД, в квартиру Шлосберга, расположенную в районе Октябрьского проспекта, пришли около семи утра, обыск проводился в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. «Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники ФСБ», — рассказал собеседник.

РБК направил запрос в пресс-службу управления Росгвардии по Псковской области и обратился за комментарием к Льву Шлосбергу.

В феврале этого года Псковский городской суд за один день дважды оштрафовал политика из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. руб. В тот же день ему выписали третий штраф на 2 тыс. руб. по статье КоАП о «распространении информации о террористической организации без указания на ее статус».

В июле Шлосберг был оштрафован на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам из-за Украины.

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Шлосберг попал в список иноагентов в июне прошлого года. В Минюсте мотивировали это тем, что он выступал против военных действий на Украине и, как заявили в ведомстве, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей.

В мае 2022 года его дважды за месяц оштрафовали по статье о дискредитации армии.

Политик в разговоре с РБК говорил, что находится «у себя на родине» и не собирается «совершенно ничего менять в своей жизни». Внесение в реестр иноагентов он называл «глубокой патологией российского государства».