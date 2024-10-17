Гозман раскрыл детали дела о контрабанде против его жены

Гозман рассказал, что сам попросил жену передать их дочери в Германию завещанную его родителями кухонную утварь. По его словам, они с супругой не считают, что эти предметы представляют культурную ценность

Марина Егорова и Леонид Гозман (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Жене оппозиционного политика Леонида Гозмана (включен в реестр иноагентов) Марине Егоровой предъявили обвинение в контрабанде культурных ценностей из-за попытки передать их дочери в Германию серебряную и мельхиоровую кухонную утварь, завещанную ей родителями Гозмана. Об этом политик рассказал РБК.

«Факт правонарушения, к сожалению, имел место», — сказал он. По его словам, Егорова передала вещи перевозчику, но их изъяли на границе.

«Моя вина состоит в том, что я попросил вывезти вещи, которые не прошли экспертизу Министерства культуры. При этом и я, и моя жена были убеждены и убеждены сейчас, что эти вещи не обладают ни культурной, ни серьезной материальной ценностью», — сказал Гозман РБК.

Он пояснил, что в деле не было «никакой корыстной заинтересованности», продавать кухонную утварь никто не собирался, ее хотели передать дочери. «Тем не менее я проявил безответственность, нарушил закон и вынудил нарушить его мою жену, которая, разумеется, не могла отказать мне», — добавил политик.

По словам Гозмана, у Егоровой нет претензий к следствию и сотрудникам ФСИН. Все осуществляется по закону и максимально корректно, сказал он. «Мы надеемся на справедливость и гуманность», — заключил Гозман.

Адвокат Егоровой Михаил Бирюков ранее сообщил РБК, что ее задержали 3 октября, она приехала в Россию в августе. В московской квартире Гозмана и его жены прошли обыски, после этого Лефортовский суд столицы отправил Егорову под домашний арест.

Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником автора экономических реформ в России, бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал в администрации президента и в правительстве, у Анатолия Чубайса.

В июле суд заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Политик покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль. В том же году против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве из-за израильского паспорта. Дело о фейках завели в прошлом году.