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Военная операция на Украине ,  
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Экс-бойца «Вагнера» приговорили к 19 годам за убийство беременной девушки

Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-боец «Вагнера», неоднократно судимый Козлов, получил 19 лет колонии строгого режима за убийство своей беременной девушки. По данным «Коммерсанта», причиной стала ссора во время застолья. У девушки насчитали около 150 травм
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Сергей Козлов (Фото: пресс-служба Омского областного суда)

Омский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы Козлова С.Ю., обвиняемого по п. г, д ч.2 ст. 105 УК (убийство беременной женщины с особой жестокостью). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск отца убитой о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о неоднократно судимом Сергее Козлове, который осенью 2022 года, отбывая срок за избиение человека, завербовался в ЧВК «Вагнер». С ноября 2022 по май 2023 года он участвовал в военной операции на Украине, был награжден медалью «За отвагу». По данным газеты, после возвращения из зоны боевых действия в Омск 36-летний Козлов познакомился с 18-летней Дарьей Стеблиной, у них начались отношения, девушка забеременела.

По версии следствия, вечером 20 октября прошлого года Козлов со Стеблиной и ее отцом приехали в гости в частный дом, пишет «Коммерсантъ». Во время застолья пара поссорилась, девушка нечаянно сломала акустическую колонку, после чего Козлов начал бить ее сломанным гаджетом, пока корпус колонки не раскололся. Отец Стеблиной и другие гости безуспешно пытались оттащить мужчину; согласно показаниям очевидцев, тот прыгал на живот и грудь девушки.

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Григорий Стариков во время следственного мероприятия

Стеблина скончалась на месте, у нее обнаружили почти полторы сотни повреждений, в том числе черепно-мозговую травму, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытую травму живота. Козлова задержали и арестовали, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Сначала мужчина отрицал свою причастность к убийству, но затем признал вину частично. В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном. «Прошу извинения у отца Даши. Убивать не хотел и сожалею о том, что произошло», — цитирует его «Коммерсантъ».

Обвинение требовало осудить Козлова на пожизненный срок.

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ЧВК Вагнер убийство беременная строгий режим Омск
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