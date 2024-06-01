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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Ъ» узнал о деле против сотрудников «Крокуса» из-за пожарных дверей

«Ъ»: против сотрудников «Крокуса» возбудили дело из-за закрытых пожарных дверей
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Спустя два дня после теракта в «Крокусе» СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, однако фигуранты не разглашались. «Ъ» узнал, что по делу проходят два сотрудника, отвечавшие за пожарные двери
Фото: Ирина Вельматова / ТАСС
Фото: Ирина Вельматова / ТАСС

После теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первоначально оно расследовалось в отношении «неустановленных лиц», однако, как стало известно «Коммерсанту», его фигурантами являются два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

О том, что СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в отношении неустановленных лиц», говорится в апелляционном определении Мосгорсуда по жалобе защиты на арест гражданина Таджикистана Назримада Лутфуллои, одного из участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта.

В документе говорится, что дело было возбуждено через три дня после атаки террористов, 25 марта. Его объединили с делом о самом теракте (ст. 205 УК), по которому проходят четверо исполнителей и восемь предполагаемых пособников террористов.

По данным «Коммерсанта», фигурантами дела по ст. 238 стали два сотрудника «Крокус Сити Холла». Близкие к следствию источники газеты отметили, что претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа.

Фигуранты, по данным газеты, свою вину не признают. Еще один источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемые утверждают, что пожарные выходы были открыты, однако люди не смогли ими воспользоваться, так как на их пути встали вооруженные преступники.

В настоящее время по делу уже назначена пожарно-техническая экспертиза. Однако следствию еще предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, в которых от угарного газа задохнулись люди, отмечает газета. «Коммерсантъ» поясняет, что те же туалеты, где были найдены тела, уже относятся к выставочному центру «Крокус Экспо», у которого имеется свое руководство и свои ответственные за пожарную безопасность люди.

Из-за теракта в «Крокусе» возбудили уголовное дело о небезопасных услугах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные лица, открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. В итоге тот полностью сгорел. Более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В рамках расследования были арестованы четверо предполагаемых исполнителей теракта. Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Под стражей находятся и другие фигуранты дела, которых обвиняют в оказании содействия террористам. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организацию признали террористической и запретили в России) «Вилаят Хорасан».

О том, что часть эвакуационных выходов во время теракта была закрыта, говорили два источника РБК, рассказывавшие о тушении пожара в «Крокусе». Очевидица Дарья в разговоре с телеканалом РБК указывала, что во время эвакуации было неясно, куда бежать, «на лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там «тупик». Девушка сообщила, что в итоге выбралась через служебный коридор. Очевидец Александр рассказывал, что спасающиеся во время эвакуации натыкались на «какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться». Телеграм-канал Baza также писал, что на одной из эвакуационных лестниц было найдено 14 тел погибших.

Владелец «Крокуса» Араз Агаларов в беседе с РБК отмечал, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в концертном зале сработали. Это, по его словам, позволило не допустить обрушения помещения в течение нескольких часов (позднее крыша все же рухнула), и у людей была возможность выйти. Его сын, президент Agalarov Development Эмин Агаларов также говорил, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала.

Глава СК Александр Бастрыкин 24 марта поручил проверить «состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Крокус Сити Холл» пожарная безопасность двери Следственный комитет халатность уголовное дело
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Из-за теракта в «Крокусе» возбудили уголовное дело о небезопасных услугах
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