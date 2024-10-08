Экс-следователю вынесли приговор за самую большую взятку в истории России
Бывшего начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа по делу о получении взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн, передает ТАСС. Взятка стала крупнейшей в истории современной России.
Тамбиеву запретили занимать должности в госведомствах в течение 12 лет и лишили звания майора юстиции. Прокуратура запрашивала для экс-следователя 20 лет колонии и 500 млн руб. штрафа.
Мужчина не согласился с доводами обвинения: «В том, в чем меня обвиняют, я вину не признаю. Считаю, что в этой истории рано или поздно справедливость восторжествует, и эта история будет показана совсем в ином свете». Адвокаты просили оправдать подзащитного.
Вторую фигурантку, Кристину Ляховенко, которая была подчиненной Тамбиева, приговорили к девяти годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на восемь лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.
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