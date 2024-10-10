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Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапарке

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Претензии силовиков к замруководителя АСВ Попелюху возникли из-за занижения доходов от управления аквапарком в Сибири, сообщили источники РБК. Аквапарк перешел к АСВ по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ Строй»
Александр Попелюх
Александр Попелюх (Фото: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации)

В деле заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха говорится об ущербе в 200 млн руб., рассказали источники РБК в правоохранительных органах. Топ-менеджера госкорпорации арестовали 9 октября после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве. Претензии у силовиков к Попелюху возникли по делу о банкротстве строительной компании «ВДТ Строй», знают собеседники РБК.

«ВДТ Строй» была признана банкротом в 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан в банку в качестве залога, рассказал один из собеседников. Банк с 2017 года находился под конкурсным управлением АСВ, так что аквапарк также перешел в ведение агентства. Затем для управления объектом была выбрана управляющая организация. По словам источника, площади здания сдавались в аренду.

Собеседники РБК говорят, что у правоохранителей возникли претензии к схемам по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».

В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства. Задержан он был 9 октября, после того как сотрудники ФСБ провели обыск у него на рабочем месте и по месту жительства. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. 9 октября Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.

По какой именно уголовной статье был арестован Попелюх, Лефортовский суд не сообщил. РБК направил запрос в АСВ.

Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года и тогда назывался крупнейшим аквапарком в России, инвестиции в строительство составили 4,5 млрд руб. Общая площадь комплекса — 35 тыс. кв. м, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки — до 10 тыс. В комплексе под аренду сдаются площади от 1 кв. м.

Что известно об Александре Попелюхе

Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовного производства в АСВ в 2018 году, следует из деклараций о доходах и имуществе ключевых сотрудников, опубликованных на сайте агентства. В 2019-м он был повышен до заместителя генерального директора.

Собеседник РБК, работавший в АСВ, пояснил, что Попелюх, в частности, курировал взаимодействие агентства с правоохранительными органами по делам против бывших собственников банков с отозванными лицензиями. После того как ЦБ отзывает у кредитной организации лицензию, ее временным администратором становится АСВ — агентство проводит оценку финансового состояния банка и того, было ли его банкротство преднамеренным. Если после проверки возникают подозрения о выводе из банка активов и причастности к этому топ-менеджеров или лиц, контролирующих организацию, АСВ вправе обратиться в суд, чтобы привлечь банкиров к субсидиарной ответственности, а также в правоохранительные органы.

Согласно отчету АСВ, на 30 июня 2024 года агентство курировало ликвидационные процедуры в 305 банках с отозванной лицензией. За январь—июнь оно направило в правоохранительные органы 60 заявлений «по выявленным признакам преступлений» в закрывшихся кредитных организациях.

Громкие уголовные процессы с участием АСВ

2018–2024 годы — дело о хищении из банка «Югра». Отзыв лицензии у него в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем для России — выплаты в размере 172,9 млрд руб. получили 217,3 тыс. вкладчиков. Экс-собственник «Югры» Алексей Хотин стал фигурантом уголовного дела о растрате 23,6 млрд руб. В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии. Реальные сроки также получили три бывших топ-менеджера «Югры».

В июле 2019 года по делу осужденного за мошенничество бывшего руководителя 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников, занимавший тогда должность первого заместителя главы АСВ. В агентстве он курировал вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Следователь, который вел дело, изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и проверил последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. Тогда Мирошникова вызвали на допрос, но он не явился, а вместо этого покинул Россию.

Бывший замглавы управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный вместе с Черкалиным, в июне этого года был признан виновным в получении 87 млн руб. от акционера банка «Кредитимпэкс» Дмитрия Шкурко за покровительство. По версии следствия, полковник запаса с 2007 по 2013 год «крышевал» финансовую организацию за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». Суд приговорил его к шести годам колонии и лишил звания, но освободил от отбытия наказания. Но 1 октября Второй западный окружной военный суд отменил приговор.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Агентство страхования вкладов арест задержание мошенничество АСВ ФСБ Новосибирск
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