 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене

Инженер Лозовой получил 18 лет по делу о госизмене и подготовке теракта
Сюжет
Военная операция на Украине
Артема Лозового приговорили к 18 годам к колонии по делу о госизмене и подготовке теракта. По данным ТАСС, его задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Воронеже и планах воевать на стороне Украины.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового к 18 годам колонии и штрафу в размере 700 тыс. руб. по делу о госизмене и подготовке теракта, передают «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, Лозовой будет отбывать три года в тюрьме, а остальной срок наказания — в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивало для него 22 года и штраф в размере 800 тыс. руб. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле.

Согласно данным в судебной картотеке, Лозовому вменяли ст. 275 (госизмена), ч.4 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.205 УК (теракт).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Жительницу Самары обвинили в госизмене за изготовление дома взрывчатки
Политика
Ирина Измайлова
Лозовому 39 лет, он уроженец Краснодарского края. Мужчину задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Коминтерновском районе Воронежа. Его отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение в госизмене. Он признал свою вину.

Следователи также установили, что Лозовой планировал участвовать в военных и иных действий на стороне Украины, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, до этого инженера оштрафовали на 30 тыс. руб. за репост видео с осуждением военной операции на Украине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Анастасия Серова
Россия суд госизмена теракт Воронеж инженер приговор
Материалы по теме
Жительницу Самары обвинили в госизмене за изготовление дома взрывчатки
Политика
ФСБ завела дело о госизмене против ученого из-за DDoS-атак
Политика
Глухой житель Подольска получил 6,5 лет колонии по делу о госизмене
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах РоссииОбщество, 16:12
В Швеции возбудили дело против сжегших Коран мигрантов из ИракаПолитика, 16:10
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 16:06
В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 16:02
Основатель Ethereum предложил новый механизм эирдропов. В чем его сутьКрипто, 16:01
Грузин вошел в топ-10 самых дорогих вратарей в истории футболаСпорт, 15:58
Павла Дурова доставили в суд⁠Общество, 15:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пензенские власти назвали фейками данные о заходе украинских диверсантовПолитика, 15:44
Власти проверят сообщения о жалобах пилотов «Победы» на экономию топливаБизнес, 15:43
Точка опоры и темные структуры: 5 арт-объектов выставки «Быть здесь»Стиль, 15:34
Эксперты оценили, сколько студенты готовы потратить на аренду в МосквеНедвижимость, 15:34
Учителя вузов предложили сделать ЕГЭ по физике обязательным для инженеровОбщество, 15:27
Жительницу Самары обвинили в госизмене за изготовление дома взрывчаткиПолитика, 15:15
Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дрономПолитика, 15:15