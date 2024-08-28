Инженер Лозовой получил 18 лет по делу о госизмене и подготовке теракта

В Москве инженера приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене

Артема Лозового приговорили к 18 годам к колонии по делу о госизмене и подготовке теракта. По данным ТАСС, его задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Воронеже и планах воевать на стороне Украины.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового к 18 годам колонии и штрафу в размере 700 тыс. руб. по делу о госизмене и подготовке теракта, передают «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, Лозовой будет отбывать три года в тюрьме, а остальной срок наказания — в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивало для него 22 года и штраф в размере 800 тыс. руб. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности в деле.

Согласно данным в судебной картотеке, Лозовому вменяли ст. 275 (госизмена), ч.4 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.205 УК (теракт).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

Лозовому 39 лет, он уроженец Краснодарского края. Мужчину задержали осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва военкомата в Коминтерновском районе Воронежа. Его отправили в СИЗО, а позже предъявили обвинение в госизмене. Он признал свою вину.

Следователи также установили, что Лозовой планировал участвовать в военных и иных действий на стороне Украины, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, до этого инженера оштрафовали на 30 тыс. руб. за репост видео с осуждением военной операции на Украине.