Француза Винатье приговорили к трем годам по делу о статусе иноагента
Признанного в России иноагентом гражданина Франции Лорана Винатье, обвиненного в сборе данных и уклонении от обязанностей в связи с присвоением этого статуса, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила прокуратура. Дело рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы.
Винатье признали виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Обвинение запрашивало для него три года и три месяца лишения свободы, уточняет ТАСС.
В последнем слове Винатье зачитал стих поэта Александра Пушкина «Если жизнь тебя обманет», передает агентство.
«Выучил, когда я пошел в СИЗО <...> стихи Пушкина. «Сердце в будущем живет <...> Все мгновенно, все пройдет; что пройдет, то будет мило», — процитировал он строки из произведения.
Полная версия стихотворения звучит так:
«Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило».
Пушкин написал стихотворение в 1825 году.
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