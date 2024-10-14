Француза Винатье приговорили к трем годам колонии по делу о статусе иноагента

Француза Винатье приговорили к трем годам по делу о статусе иноагента

Лоран Винатье (Фото: Прокуратура Москвы / Telegram)

Признанного в России иноагентом гражданина Франции Лорана Винатье, обвиненного в сборе данных и уклонении от обязанностей в связи с присвоением этого статуса, приговорили к трем годам лишения свободы, сообщила прокуратура. Дело рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы.

Винатье признали виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Обвинение запрашивало для него три года и три месяца лишения свободы, уточняет ТАСС.

В последнем слове Винатье зачитал стих поэта Александра Пушкина «Если жизнь тебя обманет», передает агентство.

«Выучил, когда я пошел в СИЗО <...> стихи Пушкина. «Сердце в будущем живет <...> Все мгновенно, все пройдет; что пройдет, то будет мило», — процитировал он строки из произведения.

Полная версия стихотворения звучит так: «Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;

Настоящее уныло:

Всё мгновенно, все пройдет;

Что пройдет, то будет мило». Пушкин написал стихотворение в 1825 году.

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