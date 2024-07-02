Семью Невзорова признали «экстремистским объединением»

Семью журналиста Невзорова признали «экстремистским объединением», имущество, в частности три участка, машину и долю в компании, решили передать в счет государства. Это первый подобный случай в России

Александр и Лидия Невзоровы (Фото: из личного архива Лидии Невзоровой)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал семью журналиста Александра Невзорова (внесен в список иноагентов) «экстремистским объединением», сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов петербургских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Суд также обратил в доход государства имущество Невзорова и его супруги Лидии в России. «Суд сказал следующее: запретить деятельность объединения, членами которого являются Невзоровы (Александр и Лилия) в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обратить в доход государства 3 земельных участка, здание на участке, жилой дом, ТС Хендай и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы», — написала Лебедева.

Она добавила, что решение суд подлежит немедленному исполнению.

В списке причастных к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга Невзоров и его жена не значатся.

ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы», согласно сервису «РБК Компании», занимается деятельностью в сфере недвижимости. 25% компании принадлежит Лидии Невзоровой.

С таким требованием в мае выступила прокуратура Санкт-Петербурга. Юрист Алексей Прянишников (выступает адвокатом по этому делу, признан иноагентом) говорил, что «кроме трех земельных участков, ни у Александра, ни у Лидии (жена Невзорова. — РБК) в собственности в России ничего нет». По его словам, прокуратура в течение года пытается изъять у Невзоровых землю по гражданским искам. Юрист отметил, что в своем обращении ведомство указало дом, где проживает теща Невзорова, некогда жительница блокадного Ленинграда.

Невзоров тогда заявил, что ничего общего с Россией иметь не хочет и никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют, «а на остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос (находится на северном берегу Финского залива) прошлой весной, заявив, что он приобрел недвижимость незаконно.

Невзоров — журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). После начала военной операции на Украине он уехал из России. Летом 2022 года журналист сообщал, что получил украинское гражданство.

В феврале прошлого года суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Основанием для возбуждения дела стал пост в соцсетях, в котором Невзоров распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Защита собиралась обжаловать приговор.

В рамках этого дела суд наложил арест на его земельный участок в Петербурге. ТАСС, ссылаясь на неназванные СМИ, сообщал, что речь идет об участке на берегу Финского залива. Агентство оценивало его стоимость в 7,87 млн руб.