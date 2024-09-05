 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Ъ» узнал о сделке со следствием обвиняемых в хищениях у парка «Патриот»

Досудебное соглашение заключили Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. СК сообщал, что ряд фигурантов дела о хищениях в парке «Патриот» сотрудничают со следствием. Они дали показания на генерала Павла Попова, но он не признал вину

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, обвиняемые в мошенничестве, согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, сообщает «Коммерсантъ».

Сделка может позволить получить им сроки, не превышающие две трети от десяти лет (максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК), пишет издание. В ее рамках фигуранты должны признать вину и оказать содействие расследованию.

В Следственном комитете накануне сообщили, что «ряд фигурантов уже сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», не уточнив, о ком речь. Источник РБК говорил, что Ахмедов и Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова, который также арестован по этому делу. Сам он вины не признал.

Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения в мошенничестве
Общество
Павел Попов

По данным газеты, Попову тоже предлагали заключить соглашение, но он отказался. Его задержали 29 августа, а Ахмедова с Шестеровым — за несколько недель до этого.

Попов был замминистра обороны в 2013–2024 годах. По версии следствия, в 2021–2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и Шестеровым. СК считает, что они похитили 30 млн руб. бюджетных средств. По данным ведомства, за счет парка велись стройка и ремонтные работы на даче генерала размером около 3 га в подмосковном Красногорском районе, а также поставки туда «различных материальных ценностей», а Попов через подчиненных «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем участке.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Патриот» Вячеслав Ахмедов Владимир Шестеров Павел Попов мошенничество досудебное соглашение
Павел Попов фото

Павел Попов

генерал армии, экс-замминистра обороны России
1 января 1957 года
Материалы по теме
Бывшему заму Шойгу вменили строительство дачи за счет парка «Патриот»
Политика
«Ъ» узнал детали дела о хищениях в парке «Патриот»
Общество
Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командиров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Путин пригласил страны наряду с Белоруссией строить порты в ПриморьеЭкономика, 09:36
Путин заявил о нехватке энергии для строительства на Дальнем ВостокеПолитика, 09:34
Риелторы сообщили о стагнации цен на вторичное жилье в МосквеНедвижимость, 09:31
Путин: «Нельзя руководствоваться старой логикой — мол, сперва заводы»Экономика, 09:31
Путин призвал ускорить досмотр на погранпереходах Дальнего ВостокаОбщество, 09:31
Быстро вернуть переплату налога, исправить ошибки. Что советует ФНСPro, 09:30
Путин анонсировал постройку АЭС на Дальнем ВостокеЭкономика, 09:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин рассказал, где в России откроется первая международная ТОРЭкономика, 09:18
Путин заявил о реализации проекта, большего чем в СССРПолитика, 09:15
Путин рассказал о планах развития Дальнего ВостокаЭкономика, 09:15
Из России уйдет BigQuery — облачный сервис Google. 3 способа заменитьPro, 09:02
Жительницу Мариуполя задержали за передачу данных об объектах МинобороныПолитика, 09:01
Граждан Киргизии призвали на время отказаться от поездок в РоссиюПолитика, 08:59
Кремль предрек Киеву разборки со «снежным комом нелегитимности власти»Политика, 08:54