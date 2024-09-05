«Ъ» узнал о сделке со следствием обвиняемых в хищениях у парка «Патриот»

Досудебное соглашение заключили Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров. СК сообщал, что ряд фигурантов дела о хищениях в парке «Патриот» сотрудничают со следствием. Они дали показания на генерала Павла Попова, но он не признал вину

Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, обвиняемые в мошенничестве, согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, сообщает «Коммерсантъ».

Сделка может позволить получить им сроки, не превышающие две трети от десяти лет (максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК), пишет издание. В ее рамках фигуранты должны признать вину и оказать содействие расследованию.

В Следственном комитете накануне сообщили, что «ряд фигурантов уже сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», не уточнив, о ком речь. Источник РБК говорил, что Ахмедов и Шестеров дали показания на бывшего замминистра обороны Павла Попова, который также арестован по этому делу. Сам он вины не признал.

По данным газеты, Попову тоже предлагали заключить соглашение, но он отказался. Его задержали 29 августа, а Ахмедова с Шестеровым — за несколько недель до этого.

Попов был замминистра обороны в 2013–2024 годах. По версии следствия, в 2021–2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и Шестеровым. СК считает, что они похитили 30 млн руб. бюджетных средств. По данным ведомства, за счет парка велись стройка и ремонтные работы на даче генерала размером около 3 га в подмосковном Красногорском районе, а также поставки туда «различных материальных ценностей», а Попов через подчиненных «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем участке.