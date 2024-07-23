Фигурант дела о бунте в ростовском СИЗО получил 20 лет за терроризм и взрывчатку

Фигуранту дела о бунте в ростовском СИЗО дали 20 лет по двум статьям

Гандалоев получил 20 лет за участие в ИГИЛ, изготовление и хранение взрывчатки. По информации «Коммерсанта», он не принял активного участия в бунте, поскольку его задержали сразу после побега из камеры

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Федор Ларин / РИА Новости)

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор вынесли по статьям об участии в деятельности террористической организации, а также изготовлении и хранении взрывчатки (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 223.1 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК). Гандалоева обвиняли в участии в «Исламском государстве» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Отбывать наказание Гандалоев будет в исправительной колонии строгого режима. При этом первые четыре года он проведет в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб.

Обвинение запрашивало для Гандалоева 22 года лишения свободы.

Суд согласился с доводами, что обвиняемый в 2023 году вместе с двумя подельниками в Астрахани купил элементы для изготовления взрывного устройства. Оттуда группа приехала в Ингушетию, где в горах записала видео с присягой террористической группировке. В марте 2023 года их задержали со взрывчаткой, устройства изъяли.

В середине июня шестеро заключенных СИЗО Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. ФСИН сообщила, что шестерых заключенных убили. Позднее стало известно, что один из них — Даниил Камнев — выжил. Ему запросили 28 лет лишения свободы.

Как сообщил «Коммерсантъ», Гандалоев был одним из шестерых участников побега, однако его задержали сразу после побега из камеры, и активного участия в захвате заложников он не принимал. Телеграм-канал Mash назвал Гандалоева седьмым участником беспорядков.