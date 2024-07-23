Фигуранту дела о бунте в ростовском СИЗО дали 20 лет по двум статьям
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Малика Гандалоева, участвовавшего в захвате заложников в ростовском СИЗО, к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает «РБК-Ростов» со ссылкой на пресс-службу суда.
Приговор вынесли по статьям об участии в деятельности террористической организации, а также изготовлении и хранении взрывчатки (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 223.1 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК). Гандалоева обвиняли в участии в «Исламском государстве» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Отбывать наказание Гандалоев будет в исправительной колонии строгого режима. При этом первые четыре года он проведет в тюрьме. Также суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб.
Обвинение запрашивало для Гандалоева 22 года лишения свободы.
Суд согласился с доводами, что обвиняемый в 2023 году вместе с двумя подельниками в Астрахани купил элементы для изготовления взрывного устройства. Оттуда группа приехала в Ингушетию, где в горах записала видео с присягой террористической группировке. В марте 2023 года их задержали со взрывчаткой, устройства изъяли.
В середине июня шестеро заключенных СИЗО Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников следственного изолятора. ФСИН сообщила, что шестерых заключенных убили. Позднее стало известно, что один из них — Даниил Камнев — выжил. Ему запросили 28 лет лишения свободы.
Как сообщил «Коммерсантъ», Гандалоев был одним из шестерых участников побега, однако его задержали сразу после побега из камеры, и активного участия в захвате заложников он не принимал. Телеграм-канал Mash назвал Гандалоева седьмым участником беспорядков.
В Госдуме хотят ограничить медицинские блоги
Кто из президентов США и по какой причине отказывался от участия в выборах. Инфографика
Илон Маск заявил, что его заставили разрешить своему сыну смену пола
Суд отменил приговор первому арестованному за фейках об армии
В Казахстане этапировали в колонию осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева
Госдума приняла закон о наказании до двух лет за пропаганду наркотиков
Теннисист Энди Маррей завершит карьеру после Олимпийских игр
Сбер зафиксировал рост интереса к акциям
Вышел третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла»
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ