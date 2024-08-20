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Политика ,  
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Пытавшийся убить Аксенова россиянин получил 18 лет

Осужденный Игорь Корчинский собирался подорвать машину главы Крыма по заданию СБУ и проходил подготовку в Запорожье, считает следствие. Его задержали летом 2023 года
Южный окружной военный суд
Южный окружной военный суд (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Игорь Корчинский, готовивший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда. По данным следователей, организовать покушение он собирался по заданию сотрудника Службы безопасности Украины.

С декабря 2022 года по апрель 2023-го Корчинский проходил подготовку в подконтрольном Украине городе Запорожье «под непосредственным руководством сотрудника СБУ».

«Подсудимый тренировался устанавливать самодельное взрывное устройство на автомобиль с последующими безопасным для себя отходом с места происшествия и имитацией приведения взрывного устройства в действие, а также получил теоретические и практические знания от того же сотрудника СБУ по осуществлению конспирации, слежки, визуального наблюдения и изменения внешности», — сообщили в суде.

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С 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание взорвать в Симферополе автомобиль Аксенова и убить главу республики. Для этого фигурант дела прибыл в Крым, где следил за главой республики, «изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва». Впоследствии он получил координаты тайника со взрывным устройством, после чего был задержан.

В июле прошлого года ФСБ отчиталась об аресте завербованного СБУ россиянина 1988 года рождения, который собирался подорвать машину главы Крыма. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе о попытке теракта.

В июне этого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти и девяти с половиной годам двух человек по обвинению в подготовке терактов против Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко. Осужденные — граждане России и Украины — были задержаны в апреле 2023-го. ФСБ назвала их «членами глубоко законспирированной агентурной группы» военной разведки Украины.

Весной Аксенов заявлял, что с начала года на него покушались четыре раза, подозреваемых задержали.

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Сергей Аксенов

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