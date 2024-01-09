СК завел еще одно уголовное дело после отключения отопления в Подольске
Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) после отключения отопления в Подольске. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале.
В рамках уголовного дела задержали заместителя главы администрации городского округа. По данным следствия, он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду, а также выдал паспорт готовности котельной на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». При этом он знал о необходимости проверки пригодности оборудования для отопительного сезона и наличии его дефектов, утверждают в СК.
Имя задержанного в ведомстве не назвали. Согласно данным на сайте подольской администрации, деятельность комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города координировал Роман Рязанцев, он же отвечал за содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций.
По данным телеграм-канала Mash, был задержан именно Рязанцев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Подольска.
В Подольске 4 января прорвало теплотрассу, в это время в городе были 24-градусные морозы. В микрорайоне Климовск без отопления остались почти 20 тыс. человек. Температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, писал телеграм-канал Baza.
В котле на Климовском патронном заводе произошел гидравлический удар. Котельная принадлежала частному владельцу, но Воробьев сообщил, что после аварии ее передадут в управление муниципалитета. По его словам, власти не имели к котельной доступа из-за режимного статуса патронного завода.
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Следственный комитет завел первое уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). В организации, обслуживающей котельную, провели обыски, ее руководство допросили. Позже СК сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора Климовского патронного завода. Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором завода является Игорь Кушников.