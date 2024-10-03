Суд приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»
Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» об армии, сообщил ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев.
«Суд признал Меньших виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал он. Защита намерена обжаловать приговор.
Ольга Меньших — медсестра-анестезист в московском хирургическом центре им. Пирогова. По версии обвинения, на своей странице во «ВКонтакте» она разместила недостоверную информацию о действиях российских военных в Буче.
Весной после отступления российских войск из Киевской области западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.
Как отмечает ТАСС, Меньших свою вину не признает и утверждает, что ее страница в «ВК» была взломана. Она также говорила, что свидетели из числа коллег, которые дали показания в пользу стороны обвинения, испытывают к ней личную неприязнь.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дорогомиловского суда.
Президент Владимир Путин в 2022 году подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России.
Всего за два года действия закона СК возбудил 273 уголовных дела по статье о «военных фейках», сообщал председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, следователи направили в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых являются 136 человек.
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