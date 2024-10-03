 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»

Суд в Москве приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»
Сюжет
Военная операция на Украине
Ольга Меньших — медсестра-анестезист в московском хирургическом центре им. Пирогова. По версии обвинения, на своей странице во «ВКонтакте» она распространяла «военные фейки». Меньших говорила, что ее страницу взломали
Фото: Ольга Меньших / VK
Фото: Ольга Меньших / VK

Дорогомиловский суд Москвы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» об армии, сообщил ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев.

«Суд признал Меньших виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал он. Защита намерена обжаловать приговор.

Ольга Меньших — медсестра-анестезист в московском хирургическом центре им. Пирогова. По версии обвинения, на своей странице во «ВКонтакте» она разместила недостоверную информацию о действиях российских военных в Буче.

Весной после отступления российских войск из Киевской области западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

Как отмечает ТАСС, Меньших свою вину не признает и утверждает, что ее страница в «ВК» была взломана. Она также говорила, что свидетели из числа коллег, которые дали показания в пользу стороны обвинения, испытывают к ней личную неприязнь.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дорогомиловского суда.

В суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди о фейках об армии
Политика

Президент Владимир Путин в 2022 году подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России.

Всего за два года действия закона СК возбудил 273 уголовных дела по статье о «военных фейках», сообщал председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, следователи направили в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых являются 136 человек.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Виктория Хабарова
медсестра фейк армия России Москва приговор
Материалы по теме
Бывшего офицера отправили на четыре года в колонию за фейки об армии
Политика
Россиян предложили защитить от голосовых дипфейков
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказаниях за использование дипфейков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Над Черным морем засекли британский и американский самолеты-разведчикиПолитика, 15:56
Названы районы Москвы с подешевевшим вторичным жильемНедвижимость, 15:55
«Известия» узнали о долге по налогам в ₽1,5 млн актера из фильма «Брат-2»Общество, 15:53
МИД оценил перспективу нового расширения БРИКС и единой валютыПолитика, 15:51
Одежный ретейлер O'stin назвал главную проблему fashion-индустрииБизнес, 15:34
Орешкина назначили председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФЭкономика, 15:33
Standard Chartered назвал уход биткоина ниже $60 тыс. шансом для закупокКрипто, 15:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей в Курской области предупредили о минах ВСУ под видом фастфудаПолитика, 15:27
Лучший бомбардир РПЛ пропустит матч с «Оренбургом» из-за новой травмыСпорт, 15:24
«Круть» или не круть: каким получился новый роман ПелевинаСтиль, 15:23
Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу CryptexБизнес, 15:22
Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру АбызовуОбщество, 15:21
МВД завело дело против «известных блогеров» за вывод из России ₽250 млнОбщество, 15:18
Суд приговорил 59‑летнюю медсестру к 8 годам по делу о «военных фейках»Общество, 15:15