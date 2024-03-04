Экс-владелец банка «Югра» получил 9 лет колонии за растрату

Алексей Хотин, бывший участник списка Forbes, фигурант дела об одном из крупнейших хищений, получил девять лет

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Что решил суд

4 марта Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которого обвинили в растрате 23 млрд руб., сообщили РБК в суде. Бизнесмена отправили на девять лет в колонию общего режима.

Также были вынесены приговоры обвиняемым по этому делу экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову, бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и экс-директору московского филиала Нине Черновой. Они были признаны виновными и приговорены к восьми с половиной годам, восьми годам и шести годам общего режима, передает корреспондент РБК. Шиляева взяли под стражу в зале суда (он находился под домашним арестом), Чернову также арестовали (у нее была мера пресечения в виде запрета определенных действий).

Судья огласил резолютивную часть приговора. Прокуратура запрашивала для Хотина срок в девять лет и десять месяцев колонии. Также суд взыскал с Хотина и остальных 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам.

Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения). По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.

Чем известен Алексей Хотин Алексей Хотин родился в мае 1974 года в Минске. После окончания Минского суворовского военного училища и Российского экономического университета он вместе с отцом открыл в Москве цех по производству бытовой химии на мясокомбинате имени Микояна. Затем основным бизнесом Хотиных стала покупка производственных помещений, которые они перестраивали под бизнес-центры и сдавали их в аренду. В 2010 году Хотин начал приобретает нефтяные активы. В его портфель вошли компании как «Развитие Санкт-Петербурга», «Хортица», Kuwait Energy, Matra Petroleum, «Дулисьма», «Негуснефть», Exillon Energy. Уже к 2017 году компании Хотина совокупно добывали 4,2 млн тонн нефти. Все они были консолидированы на базе компании «Русь Ойл». В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую он приобрел у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG.

Как шло расследование

О возбуждении Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) уголовного дела по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года. Тогда же мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан. Позже были задержаны экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Помимо Хотина, Нефедова и Шиляева, по делу о растрате проходила директор филиала в Москве Нина Чернова.

Вину никто из фигурантов дела не признал.

Из материалов расследования стало известно, что Банк России еще в 2018 году несколько раз обращался в следственный департамент МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод [активов] бывшим руководством банка», но расследование не начинали. Дело было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо президенту Владимиру Путину.

Расследованием фактов хищений руководил следователь СКР, генерал-майор Сергей Чернышов. Он известен тем, что вел дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и дело о гибели подлодки «Курск».

Лицензию у «Югры» Центробанк отозвал еще в июле 2017 года. На тот момент банк занимал 29 место по активам среди российских банков. Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.

В банк была введена временная администрация Агентства страхования вкладов. После этого прокредитованные на 270 млрд руб. заемщики банка начали массово банкротиться. На 114 заемщиков пришелся весь объем долга.

В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры». По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры».

В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России.

Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в России. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.

После задержания в 2019 году всех обвиняемых по делу поместили под домашний арест с необычными условиями: им запретили выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. В октябре 2020 года Мосгорсуд освободил Хотина из-под домашнего ареста. Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Спустя два года, в октябре 2023 года, суд отправил экс-банкира в СИЗО за нарушение меры пресечения.

Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Тогда источники РБК, знакомые с ходом расследвания, утверждали, что Хотин дал показания на силовиков. Но адвокат банкира опровергал эту информацию.

Какие активы изъяли у Хотина

В конце прошлого года несколько компаний, входящих в структуру холдинга «Русь-Ойл» Алексея Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущства — АО «Управляющая компания»). Соответствующий иск к компании «Русь-Ойл» подала Генпрокуратура. Рассмотревший иск суд постановил, что бизнесмен получил незаконный доход, не уплатив налог на добычу полезных ископаемых структурами, входящими в компанию. Соответчиком был привлечен бизнесмен Александр Клячин.

Под контроль государства перешли несколько добывающих компаний. Среди них ООО «Компания Полярное сияние», у которой есть лицензия на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) и еще пять компаний — ООО «Майорское», ООО «Компания «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица», ООО «Восточно-Таловый».

Также государству перешли несколько компаний, ранее подконтрольных бизнесмену Клячину, — ООО «Вектор-Селигер», ООО «Эрув», ООО «Льва Толстого, д. 14», АО «Юнити Холдинг». Последнее объединяет сеть гостиниц Azimut Hotels, «Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш», МКАО «Охотный ряд» (отель «Метрополь») и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.

Представитель Клячина, ссылаясь на решение суда, заявлял ТАСС, что, несмотря на переход юрлиц к Росимуществу, сами активы остаются под управлением у бизнесмена. «В их числе — сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель «Метрополь», сеть санаториев, развивавшихся ранее под брендом «РЖД-Здоровье», а также Корпорация развития курортной зоны «Шерегеш», — сказал он.